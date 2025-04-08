因應南海情勢 美菲砲兵「堅盾」演習秀協同戰力

美菲部隊於4月1日在「堅盾25」（Salaknib 25）演習中進行聯合實彈射擊訓練。（圖取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事新聞網站《Army Recognition》7日報導，美國與菲律賓陸軍1日於菲國麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）舉行「堅盾25」（Salaknib 25）聯合砲兵實彈演習，旨在強化雙邊協同作戰能力及區域防禦合作。

參演單位包括美軍第25師第11野戰砲兵團及菲軍第9野戰砲兵營等，此年度演習已屆10年，重點在提升聯合跨領域戰力及維護菲領土完整。演訓提供平台交流戰術、增進理解，有助提升效率與戰備。

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良好的砲兵協同作戰能力對區域安全至關重要，可有效提供地面火力支援。「堅盾」演習後，本月下旬將舉行更大規模的「肩並肩」（Balikatan）聯合演習，皆展現維護印太和平穩定的決心。

除了演訓，美國也在菲部署「泰風」（Typhon，希臘神話怪物，又譯提豐）中程飛彈系統進行聯合訓練，美軍高層稱有助學習運用先進戰力應對區域挑戰。美國陸戰隊也計劃重返蘇比克灣（Subic Bay）預置裝備。

美菲加強合作主因是因應區域威脅，尤其中國在南海的擴張行動，如主權爭議、軍事部署與人造島礁，影響航行自由與穩定，凸顯雙方強化整備必要性。

依據美菲《強化國防合作協議》（EDCA），美軍在菲維持輪換部署與先進裝備進駐，以嚇阻侵略。此類聯合演訓展現的美菲同盟，對區域安全穩定至關重要

報導指出，美菲同盟在促進區域安全與穩定方面扮演著不可或缺的角色。透過「堅盾」和「肩並肩」等一系列演習，兩國不斷深化軍事合作，展現共同應對挑戰的決心。這些行動不僅提升了雙方的軍事能力，也進一步強化了兩國之間的友誼與互信，為印太地區的和平與繁榮奠定了堅實基礎。

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