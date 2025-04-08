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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

俄軍又有斬獲 宣布收復庫斯克邊境村莊

2025/04/08 19:53

俄羅斯軍方宣布收復庫斯克地區的古耶沃（紅圈處）。（擷取自Google地圖）俄羅斯軍方宣布收復庫斯克地區的古耶沃（紅圈處）。（擷取自Google地圖）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯軍方今（8日）宣布，俄軍已收復庫斯克地區（Kursk）的古耶沃村（Guyevo），這座村莊原先是庫斯克地區，少數仍掌握在烏軍手中的重要據點之一。

《法新社》報導，俄羅斯國防部表示，俄軍已經控制了靠近烏克蘭邊境、位於蘇賈（Sudzha）南方的古耶沃。

烏軍於去年8月對俄國庫斯克州發動攻擊，起初烏軍成功攻佔數十座村莊，與數百平方公里的領土，但在俄軍大舉反撲之下，現在僅控制了兩國邊境沿線的一小片土地。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）本週一首度透露，烏軍正在相鄰的別爾哥羅德（Belgorod）行動；克里姆林宮今日拒絕對澤倫斯基的說法發表評論。

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