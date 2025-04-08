比利時宣布援烏10億歐元 加碼提供2架F-16

比利時首相德韋弗（左）宣布今年將援助烏克蘭10億歐元。（歐新社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕比利時首相德韋弗（Bart De Wever）宣布，比利時今年將提供烏克蘭價值10億歐元（約合新台幣359億）的援助，他並指出，有信心在首相任內，每一年都給予烏克蘭相同數目的援助。

《路透》報導，德韋弗今日在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodmyr Zelenskyy）一同召開的記者會上，宣布提供上述援助，他補充說，比利時會說到做到，把所有承諾要給烏克蘭的戰機送出去。

請繼續往下閱讀...

德韋弗說：「我們今年會交付2架作為備用品的F-16，明年肯定也能交付2架。我們希望能做到更多，但得考量到F-35的交付情況。比利時方面沒有拖延，但F-35的交付作業卻延誤了。一旦F-35抵達，F-16就能離開，就是這麼簡單。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法