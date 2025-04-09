日歐關係升級 日本有意參與北約支援烏克蘭任務

北大西洋公約組織秘書長呂特8日訪問日本海上自衛隊橫須賀基地，受訪時對中國在台灣周邊舉行軍演表達憂心。（歐新社）

首次上稿 00:50

更新時間 06:53

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本防衛大臣中谷元8日與來訪的北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特會談時表示，日本有意願參與北約援助烏克蘭的指揮機構，這將是東京與此一以歐洲為主的軍事同盟關係的大幅升級。

請繼續往下閱讀...

日本此前已向烏克蘭提供防衛裝備與援助，現在則希望參與設於德國威斯巴登（Wiesbaden）美軍基地的「北約對烏克蘭安全援助與訓練任務」（NSATU）。

關於這項任務的具體細節，包括是否可能派遣自衛隊前往威斯巴登，仍待進一步討論。但依據日本在第二次世界大戰後限制自衛隊角色的傳統，任何形式的合作料將不會涉及戰鬥任務。

中谷表示，日本希望進一步深化與北約的安全合作，而參與NSATU任務將有助於日本從俄羅斯入侵烏克蘭的經驗中汲取教訓。中谷表示，日本與北約都面臨諸多挑戰，「我們的安全環境正變得日益嚴峻」。

日本曾指出，俄羅斯侵略烏克蘭凸顯歐洲與亞洲的安全風險息息相關，因此東京尋求與北約建立更緊密的關係，並與美國合作拓展與印太地區友邦的防衛合作。

呂特：北約對中國在台灣周邊軍演感到擔憂

呂特對中谷表示，中國、北韓與俄羅斯正在加強軍事演習與彼此合作，「這正在破壞全球安全，這意味著大西洋地區發生的事對印太地區同樣重要，反之亦然。」

呂特也對中國軍事擴張及在台灣周邊舉行的軍事演習表達關切，並呼籲北約成員國與友邦攜手合作，維護區域的自由與開放海域。

呂特8日稍早訪問日本海上自衛隊橫須賀基地時向媒體表示，中國正在支持俄羅斯的行動，也正在迅速擴建其軍事力量，包括海軍，「我們不能天真，必須通力合作」。

呂特也強調，北約對中國在台灣周邊舉行軍演感到擔憂，「我們正密切關注事態發展」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法