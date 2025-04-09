18個縣市後備旅拚一天內動員編成 基幹年底增至近300人

國軍今年「漢光41號」實兵演習，持續擴大驗證後備軍人動員。圖為陸軍137旅官兵去年參與漢光演習情形。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍今年度「漢光41號」實兵演習將動員2萬名後備軍人參與14天教召，為各地重要守備部隊的18個縣市後備旅，也持續擴充基幹人力滿足任務所需。根據軍方規劃，18個後備旅達到100餘名基幹的第一階段目標後，預計今年12月就可以達到將近300人的編制，若遭遇戰時或臨戰時期，可望在24小時內完成動員編成。

後備指揮部現下轄18個縣市後備旅，平時負責教召訓練，戰時則投入地區守備作戰、關鍵基礎設施防護任務，藉此達成後備軍人「就地動員」目標。縣市後備旅的滿編兵力約2400人至3000人，平時只有少數的基幹人力維持運作，在動員後備軍人之後，才會補足編制兵力執行任務。

軍方人士表示，各縣市後備旅已於去年達成100餘名基幹水準，第二階段計畫擴增至將近300人，第三階段則以每個旅基幹達到900餘人為最終目標。此外，後備指揮部今年計畫招募270名「後備戰士」，進一步充實縣市後備旅戰力。

請繼續往下閱讀...

桃園市後備旅第二營前年實施教召情形。（資料照）針對縣市後備旅的基幹擴編進度，國防部近期發布的報告陳述最新進度。根據陸軍去（113）年度的績效報告可見，第一階段編制調增，已使營級單位具備獨立執行教召訓練、動員整備能力，第二階段的編制調增則自今年元旦實施至12月1日，建立24小時內完成動員編成能量，使其快速恢復動員戰力。



國防部也計畫透過今年度「漢光41號」演習，進一步驗證後備動員能量，考量今年度實兵演訓長達10天9夜，國軍將驗證步兵206旅全旅動員，並動員2萬名後備軍人接受14天新式教召，磨練各種臨戰與戰鬥訓練、實彈射擊等戰鬥技能。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法