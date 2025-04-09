漢光41號14天電腦兵推進行中 顧立雄親自喊話慰勉國軍辛勞

國防部長顧立雄8日出席漢光41號電腦兵推，他親自主持並發表談話，慰勉全體參演人員辛勞。（取自軍聞社）

〔記者陳治程／綜合報導〕國軍今（2025）年度「漢光41號」演習陸續宣布多項改革，不只演訓時間大幅增長、實兵項目也延續去（2024）年漢光40號時的無劇本模式，並加強後備部隊動員驗證，持續精進戰力整備；而漢光演習第二階段的電腦輔助兵推也已在上周展開，由於今年漢光電腦兵推首度拉長至兩周，國防部長顧立雄也親自主持並精神喊話，慰勉官兵同時給予肯定。

漢光41號「電腦輔助指揮所演習」日前展開，國防部長顧立雄昨（8）日親自主持並發表精神講話，肯定本次全體參演人員表現的同時，也為官兵日夜不間斷的訓練感到驕傲；顧立雄說，各部隊平時應使戰備任務、平時訓練整合，並藉兵棋推演務實研究每個戰備課目，檢驗各計畫的可行性。最後，他特別叮囑官兵注意身體與作息、確保體力才能維繫戰力，順利發揮訓練成果。

請繼續往下閱讀...

圖為去年漢光40號演習期間，由金防部實彈射擊的240公厘榴彈砲。（本報資料照；金防部提供）

國防部本（4）月初表示，今年「漢光41號」演習共分為「高階幹部圖上兵推」、「電腦輔助指揮所演習」以及「實兵演練」三階段。現正進行的電腦兵推已自本月5日展開並將實施至18日，為期2週，期間將運用「聯合戰區層級模擬系統」（JTLS）平台，進行全天候對抗演習，驗證聯合作戰計畫適切性及可行性。

值得一提的是，我國近年換裝並投入戰備的監偵無人機、M1A2T戰車、海馬斯（HIMARS）多管火箭系統，以及拖式2B（TOWS-2B）、岸置魚叉飛彈等新型編裝，也已納入本次兵棋推演系統、驗證戰場具體運用，並將依各裝備成軍期程，再行規劃實兵演練。

上（3）月在屏東仁壽山區進行拖式2B飛彈實彈射擊訓練的M1167新型悍馬車。（本報資料照，記者蔡宗憲攝）

實兵驗證方面，今年漢光41號演習將首度延長至10天9夜，並結合往年自強、同心演習，以及全動署「2025城鎮韌性」演習共同實施，更將以步兵206旅全旅編成等課目，動員超過2萬後備軍人，全面檢驗後備動員機制，作為日後制度精進的參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法