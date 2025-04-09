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國安局證實中國灰帶侵擾加劇 解放軍31機、艦擾台
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕國安局證實中國對台灰色地帶襲擾加劇，國防部今（9）日公布中國人民解放軍侵擾台灣周邊海空域情況，自昨天清晨6時至今天6時，合計偵獲中國軍機25架次、軍艦6艘次與1艘中共公務船在台海周邊活動，其中18架次共機逾越台海中線，侵擾我北部、西南及東部空域。
根據國防部公布資料，解放軍昨日上午7時05分起至晚間8時20分，持續派遣多型主、輔戰機、轟炸機、直升機與無人機合計25架次，多次侵擾我台灣北部、西南、東南及東部等空域。
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資料顯示，其中18架次中國軍機逾越中線，另有多架直升機盤旋於我東北、東南空域，6艘軍艦及1艘公務船持續活動。
國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。