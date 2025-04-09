菲國採購20架F-16 BLK70戰機 學者高志榮：我可接觸建立情資共享

圖為我國上（3）月在美接收的首架F-16 Block 70雙座型戰機，空軍編號6831。（美國眾議員Rep. William Timmons官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國本（4）月初宣布同意售菲20架最新型F-16戰機，可望提升該國軍事嚇阻，儘管該軍售隔日就遭中方抗議，但菲國駐美大使羅慕爾茲（Jose Romualdez）日前透露，若該筆軍售成交，最快明（2026）年就可開始交貨。國防院學者高志榮分析，我國操作F-16戰機已近30年，未來可嘗試與菲國協議情報共享，以軍事外交方式強化南海情監偵。

（以下正文〈菲律賓向美購買F-16戰機與我合作之契機〉由國防安全研究院網路安全與決策推演研究所委任助理研究員高志榮撰述，本報獲國防院同意全文轉載）

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菲律賓購案內容

菲律賓空軍最後一架F-5戰機於2005年除役，之後只能由2014年獲得的韓國製FA-50PH填補戰力。FA-50的航程約為300英里（483公里），航程適合近程的反叛亂行動、而非遠程威懾任務，並在巡邏間爆發衝突的中菲黃岩島廣闊經濟區爭議時面臨執行上的困難。本次採購的武器內容如下：

一、16架單座F-16C、4架雙座F-16D。

二、112枚AIM-120C-8先進中程空對空飛彈。

三、40枚AIM-9X Block II「響尾蛇」（Sidewinder）飛彈。

四、60枚MK-82 500磅炸彈。

五、60枚MK-84 2000磅炸彈。

六、36枚「小直徑炸彈」（SDB）。

七、24具發動機。

八、22組AN/APG-83雷達。

九、12組AN/AAQ-33「狙擊手」目獲莢艙（ATP）。

十、機載「蝮蛇之盾」（Viper Shield）ALQ-254（V）1電戰系統。

上述與我國日前在美接收的首架F-16D Block 70戰機項目大致相同，我國在飛行員及地面技勤人員方面，已運作20多年，有完善人力及訓練流程，可提供協助及支援。

菲國軍事行動運用

菲國在黃岩島爭議經濟區巡邏及坐灘仁愛礁登陸艦換防時，常與中國爆發衝突，前僅能以無武裝飛機於區域內執行監控，無威攝能力，常受中國海警攻擊，此次與美軍購，可望「提升戰略夥伴安全的關係」，促進菲國的政治穩定、和平與經濟發展。這批戰機未來於菲國成軍後，將有助大幅強化菲國空軍的戰場狀況感知、空對空、密接支援（CAS）作戰與對敵防空制壓（SEAD）能力，並增強戰時能與美軍構聯，共同應對中共的擴張威脅。我國可提支援協助，並與菲國共同運作互利項目如下：

2024年7月赴澳參與「漆黑」（Pitch Black）多國聯合軍演的菲律賓空軍FA-50PH戰機。（路透社資料照）

我國漢翔公司及空軍修維護部門，對飛機維修及技勤人員訓練，在現已完成我國F-16 Block 20提升為F-16V型後，經驗豐厚，能提供菲國完備的協助。

一、F-16戰機，無論是內建Link 4，或是有提升型Link 16數據鏈路系統，亦能增進平戰時與美國及我國空軍構聯，相互提供彼此雷達偵獲之海空情資，尤其是東沙以南之南海區域及菲律賓東面之西太平洋地區。

二、電戰裝備相同，對威脅顯示及電子戰反制檔的運作情況，都可彼此分享經驗，並適時依契約時限提請美方增載版本。

三、菲國僅20架飛機，一半飛機需用來進行換裝、戰備持續及精練訓練，方能完成戰備執行任務，飛機飛行時間到達技令規範時，又須進入週期性檢查，執行任務飛機僅剩個位數，基此，其空勤人員訓練及後續持續訓練會遭受影響，我國可提供其是項訓練（含模擬機訓練）。

政策建議

漢翔航空工業的F-16維修中心於2020年揭牌運作，為亞洲唯一獲得美國洛克希德．馬丁原廠授權的廠家。（取自總統府官網）

我國於民國80年「星雁計畫」在台東基地有協助新加坡F-5飛行員換裝訓練及ACMI空戰演練儀戰術訓練，已有充分換訓外籍飛行員經驗，藉此，可加強友盟國家合作，增進區域安全，建議如下：

一、持續關注菲國戰機籌建進度

此次菲律賓採購的F-16戰機，是菲國軍事現代化計畫中最昂貴的項目，預計採分年支付預算方式執行，國會與總統是否批准購買，為後續交易成功與否的重點，殊值關注。

二、增進與菲國及美軍情報共享

我國對東沙以南南海區域及菲律賓東面之西太平洋地區，僅簽訂之部分衛照情資，如需監控，需派遣E-2K型機（鷹眼機）部署於巴士海峽，對於南海及菲律賓東面之西太平洋無法偵蒐，此次菲國購案我應與其建立機制，互惠情資。

三、積極創造與菲國的軍事外交

我國為亞太最大的F-16戰機維修中心，經驗相當成熟，無論是空勤及技勤訓練，皆可提供菲國完善戰力籌建，國防部應積極展現並創造與友盟合作之機勢，與菲國建立軍事作法，增進印太地區安全。

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