滿足後備部隊需求 國軍今年新購9萬多組單兵急救包

國軍將持續採購「單兵戰傷救護急救包」，強化單兵救護能量。圖為國軍官兵在國防醫學院衛勤訓練中心演練檢傷分類與救護作業。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部藉由「漢光演習」大量召訓後備軍人、擴增縣市後備旅基幹強化後備戰力，並持續採購後備軍人所需裝備。國防部近期公布的績效報告內容顯示，國軍持續籌補後備部隊的「單兵戰傷救護急救包」，今年採購9萬179組，藉此滿足官兵戰演訓任務、戰時戰傷救護所需。

國軍自2022年至今年執行「單兵戰傷救護急救包」採購案，一共投入16億餘元採買43萬組。國防部今年度預算書則揭示，國軍執行「單兵戰傷救護急救包」、衛生單位籌獲短缺、緊急藥（衛）材、訓練器材及文具等所需物品採購案，一共編列3億4534萬6千元預算支應。

雖然國防部未於預算書內，列出今年度的「單兵戰傷救護急救包」採購數量，但根據國防部近期公布的施政績效報告所述，國軍今年計畫採購9萬179組，進一步提升國軍戰傷救護能量，以利全軍官兵平時配合戰演訓等各項任務，以及戰時因應戰傷救護使用。

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「單兵戰傷救護急救包」內含紗布捲、止血帶、紗布、加壓彈力繃帶、繃帶剪刀、布膠、鼻咽呼吸道管、滅菌手套、傷票（檢傷分類卡）等內容，可讓官兵在自身或同伴受傷時，即時施以救護。國防部曾在立法院向立委展示「單兵戰傷救護急救包」。（資料照）

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