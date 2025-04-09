【影】菲國首艘「馬爾瓦級」巡防艦進駐蘇比克灣 近距離實照曝光

〔記者陳治程／綜合報導〕菲律賓國防部昨（8）日宣布，其自南韓現代重工購入的首艘「馬爾瓦級」（Miguel Malvar-class）飛彈巡防艦，現已航抵蘇比克灣基地並正式成軍，這也是該國推動建軍現代化十餘年來，繼「黎剎級」後接收的第二款新型水面艦，有助其制衡中國在南海日益猖獗的軍事威脅。

菲國國防部8日表示，馬爾瓦級巡防艦首艦「馬爾瓦號」（FFG-06）現已抵達菲律賓三描禮士省的蘇比克灣海軍基地（Naval Operating Base in Subic, Zambales）；當日主持迎艦儀式的菲律賓國防部長特奧多羅 （Gilberto Teodoro）說，它的到來是該國建立可恃戰力的關鍵一步，「擁有強大海軍，才有發展海上經濟的基礎」。

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菲律賓國防部8日宣布，該國首艘從南韓原廠航返蘇比克灣的「馬爾瓦級」飛彈巡防艦，現已抵達蘇比克灣，正式交付菲律賓海軍。（菲律賓海軍官方X帳號）

「馬爾瓦級」為南韓「大邱級」巡防艦縮小版，整體性能較菲國現役「黎剎級」巡防艦為優。現代重工公開資料指出，該艦搭載主動相位陣列（AESA）雷達、76艦砲、16單元垂直發射系統及艦載聲納等武裝；從菲國海軍照片中還可見，該艦艦艉甲板上方裝有一門土耳其製的「GÖKDENİZ」近迫武器系統（CIWS），其雙管35機砲每分鐘射速達1100發，能反制直升機、高速無人機等海上目標。

菲國的「馬爾瓦號」飛彈巡防艦去（2024）年6月下水、今年3月27日自南韓現代重工的蔚山總部出發、4月4日抵達蘇比克灣。後續還要接受一系列測試，才會正式成軍服役。（菲律賓海軍官方X帳號）「馬爾瓦號」（FFG-06）巡防艦艦艉安裝的土耳其製「GÖKDENİZ」近迫武器系統。（菲律賓海軍官方Facebook）

《菲律賓國家通訊社》（PNA）報導，「馬爾瓦號」上（3）月27日自南韓蔚山的現代重工總部出發、本月4日抵達蘇比克灣，接下來將由菲律賓海軍完成一系列全艦測試（a series of technical acceptance tests），最後才會正式成軍服役。

菲律賓2012年起推動代號為「地平線」（Horizon）的多階段軍事現代化改革，而過去兩階段計畫中，該國已先後採購十艘新艦艇，包含2艘「黎剎級」（Jose Rizal-class）巡防艦、2艘馬爾瓦級巡防艦，以及6艘近岸巡邏艦（OPV）。值得一提的是，該計畫第三階段曾在去（2024）年拍板更新，不只總預算從800億增為1100億披索（約新台幣560億元），更增列採購兩艘潛艦，以肆應中國威脅。

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