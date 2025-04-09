美軍撤離波蘭援烏關鍵樞紐 官方稱省錢 外界憂北約承諾

波蘭東南部亞松卡（Jasionka）後勤樞紐，是武器運入烏克蘭的主要通道。（歐新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國軍方證實將撤離駐紮於波蘭東南部亞松卡（Jasionka）後勤樞紐的部隊與裝備。此處是運送武器援助烏克蘭的關鍵節點，美軍高層稱此舉為優化行動並能節省「數千萬美元」開支，但時機點引發外界對美國歐洲防務承諾的疑慮。

《國會山莊報》（The Hill）報導，據美陸軍歐洲-非洲司令部司令多納赫（ Christopher Donahue）週一宣布了這項計畫性的人員重新部署。該司令部聲明指出，此調整是「優化美軍行動的廣泛戰略一環」，經過了與波蘭及北約盟國數月的評估與規劃。多納休強調，在亞松卡運作三年後，這次調整提供機會「適當調整我方足跡，每年為美國納稅人節省數千萬美元」。

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美軍於 2022 年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，在鄰近烏克蘭邊境的亞松卡建立臨時駐點，使其成為將武器運入烏克蘭的主要通道。波蘭國防部長科西尼亞克-卡梅什（Władysław Kosiniak-Kamysz）今年一月曾表示，高達95% 的對烏軍事援助是通過雅西翁卡轉運。

儘管美軍將不再扮演主導角色，司令部強調，透過亞松卡協助對烏軍援的「重要工作將在波蘭與北約領導下持續進行」。科西尼亞克-卡梅什週二亦透過社群媒體證實，原先由美軍負責的任務正由其他盟國接手，主要包括挪威、德國、英國和波蘭部隊。目前約有 1 萬名美軍常駐於波蘭其他不同地點。

然而，這項撤軍行動正值外界日益擔憂美國可能縮減對北約及歐洲防務的承諾之際。美國總統川普過去經常威脅，若盟國國防開支不足，美國可能不會協防。值得注意的是，波蘭是北約國防開支模範生，其軍費高達國內生產毛額（GDP）的4.7%，為聯盟最高。外界也擔憂川普可能放棄美國在北約的領導地位，並大規模撤離駐歐美軍。」

加劇外界疑慮的是，川普總統週一解除了美國駐北約軍事委員會代表、海軍中將柴特菲德（Shoshana Chatfield）的職務。

美軍派駐北約組織軍事委員會代表柴特菲德海軍中將，已被川普政府解職。（取自美國海軍官網）

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