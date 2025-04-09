【影】拖車變戰機！南韓新創公司秀「變形金剛」誘餌技術

〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導，南韓一家國防企業友利星（WooriByul）近日公布一段引人注目的影片，展示其開發的新型機動誘餌系統。該系統外觀酷似戰鬥機，能從拖車狀態在數分鐘內快速展開，變形為一架全尺寸的戰機模型，旨在戰場上迷惑敵人。

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友利星是南韓國防領域的新興企業。根據該公司說明，這套系統雖然不是真正的飛機，但其設計旨在精準模仿戰機的外觀與形態，目的是在作戰行動中充當誘餌，混淆敵方的偵察、監視與武器瞄準系統。

影片清楚顯示，裝載於拖車上的系統如何迅速展開、部署，成為一架外型逼真的戰機，為保護真實的軍事資產，提供了一種高機動性且具部署彈性的解決方案。

該公司聲明指出，現代戰場普遍運用先進影像偵蒐技術與精準導引武器攻擊高價值飛行器，因此，這類能夠模擬真實目標的誘餌平台，顯得特別重要且實用。

「戰場障眼法」有了新招，南韓友利星推快速部署戰機誘餌系統。（圖取自友利星官網）事實上，運用高仿真度的機動誘餌並非全新概念。例如，烏克蘭就曾在戰場上部署一系列仿製蘇聯時期及西方戰機模型，用以吸引敵方火力，保護其有限的空中武力。這種策略目的在迫使敵方將昂貴的精準導引飛彈，浪費在這些成本相對低廉的假目標上。友利星的設計顯然遵循了類似的思路，但更強調其快速部署能力與外觀的逼真度。

友利星也提到，開發這款誘餌系統，是將人工智慧（AI）驅動的分析技術、高解析度感測器以及自動化偵察能力，整合到未來作戰環境國防趨勢的一部分。這種整合被視為提升未來戰場生存能力與作戰效能的關鍵。

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