蔡明彥：中國軍演「拼湊」例行演訓 發動速度快

國安局局長蔡明彥。（記者廖振輝攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國人民解放軍4月1日起實施為期2天的環台挑釁軍演，國安局局長蔡明彥今（9）日答詢指出，中國此次軍演新的發展趨勢，比較像是例行演訓的拼湊，而影音、圖卡等文宣又似乎成為演習心理戰的重點，這是新的發展趨勢。至於520共軍是否有更大規模行動，蔡指出，中共這類（由訓轉演）的演習啟動會非常快，但一般共軍船艦開始動員，我們都會對其動態有所掌握。

蔡明彥今赴立院外交及國防委員會進行「國家情報工作暨國家安全局業務概況報告」，並備質詢。

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民進黨立委沈伯洋質詢時表示，中國此次軍演輿論操作、文宣攻勢很多，網路攻擊也有做相關影片，其中用語似乎與過去有所不同，我國國安單位對此是否有所應對？

蔡明彥回應，中國試圖透過輿論戰、爭議訊息的操作，加大對台文攻武嚇的總體成效，宣傳部份也可看到中國官宣影音動畫，似乎這次推播的力度比過去更大。

不過，蔡明彥指出，中共此次演習本身，軍事上比較像是例行演訓的拼湊，變成對台針對性演習，這是比較新的發展趨勢。另外在文宣操作上，影音圖卡的操作，似乎又是此軍演心理戰的重點。

對此，沈伯洋認為，中國在今年法律戰上，除扭曲聯大第2758號決議文外，將再度操作「台灣內部敵人才是真正造成戰亂根源」的框架，因此在軍演時不斷使用政治性語言，聲稱是要懲戒所謂「台獨份子」。

民進黨立委李坤城則關切中國此次軍演是否匆促發動？蔡明彥表示，時間點上有這個意思，因為距總統賴清德3月13日國安談話後已過2、3週，但時間點的特殊是美國國防部正進行壓制中共、維護區域現狀的印太戰略布局規劃，讓中共覺得可能必須要有反制的動作。

至於李坤城關切共軍軍演是「演給誰看」？蔡明彥回應，中共對台軍演不僅演給外界看，也是「演給內部看」。正值中共整肅共軍東部戰區重要將領，演習對內有其政治功能，一方面讓「軍心集中」，不去在乎政治動盪與政治清洗、整肅的議題，另方面也讓外界知道，即使內部有整肅、清洗，仍具備組織相當規模演習的能力。

此外，同黨立委陳俊宇詢問，今年5月20日總統賴清德就職週年，中國是否有可能進行更大規模行動？蔡明彥說，從海峽雷霆2025A起就已經注意到共軍拼湊例行演習的特徵，包括結合北部戰區的遠海長航、山東艦的遠海長航及相關例行性的「聯合戰備警巡」，配合爭議訊息操作造成我國國人恐慌。

蔡明彥強調，中共這種演習要啟動會非常地快，國安局會配合國安單位與國防部，發揮聯合情監偵的系統，盡可能預先掌握相關動態。不過，相關活動一定都需要時間動員，一般船隻開始動員，我們都可以有相當程度的掌握。

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