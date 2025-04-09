疾呼駐歐美軍別動 美眾議員示警：若撤軍可能讓俄羅斯膽大妄為

美國阿帕契攻擊直升機參與駐歐美軍的操演。（歐新社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國陸軍歐非司令部將撤離波蘭東南部的後勤樞紐部隊與裝備，藉此節省數千萬美元開銷，也有媒體報導，五角大廈可能再從波蘭、羅馬尼亞撤出1萬名美軍，但眾議院軍事委員會成員紛紛跳腳，示警若削減在北約東翼的部署，只會減低對俄國總統普廷的影響，也可能使俄國更膽大妄為。

根據NBC等媒體報導，美國國防部為了降低開支，正考慮自東歐撤出1萬名部署於波蘭、羅馬尼亞的官兵，並置重點於印太地區，另根據美國陸軍歐非司令多納赫（Christopher Donahue）所言，將撤離駐紮於波蘭東南部亞松卡（Jasionka）後勤樞紐的部隊與裝備，此屬優化美軍行動的廣泛戰略，每年也可為美國納稅人省下數千萬美元。

不過，根據《星條旗報》8日報導，眾議院軍事委員會8日邀請美軍歐洲司令部司令暨北約歐洲盟軍司令卡沃里上將（Christopher G. Cavoli）列席聽證會。眾議員紛紛對於美軍調動歐洲軍力表達擔憂，眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）表示，自俄羅斯發動戰爭以來，美軍應在可預見的未來，致力於美軍在歐洲的軍力增加。他說，若減弱美軍在歐洲，尤其是北約東翼的存在，只會減弱美軍對普廷的影響力。

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為美國空軍退役准將的眾議員培根（Don Bacon）也說，從歐洲撤軍將是一個大錯，且是個軟弱的表現，將降低美軍對俄羅斯的威懾力。

卡沃里對此坦言，若駐歐美軍兵力削減，將增加美軍應對俄羅斯在歐洲發動侵略時，所需的反應時間，尤其俄羅斯最忌憚美軍的實力。不過，美國國防部助理部長湯普森（Katherine Thompson）表示，美國不會放棄駐歐美軍的職責，也尚未對全球駐軍規模做出相關決定。

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