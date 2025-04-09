美以聯手打造「靶心」飛彈 強攻長程精準打擊市場

美以合作開發「靶心」（Bullseye）長程精準飛彈，結合以色列Rafael的設計測試與美國GA-EMS的製造整合能力。（圖取自GA-EM官網）



〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍事新聞網站《Army Recognition》報導，美國通用原子電磁系統公司（GA-EMS）與以色列拉斐爾（Rafael）先進防禦系統公司於4月7日宣布簽署合作備忘錄（MOU）。依據協議，GA-EMS將成為拉斐爾在美國的主要合作夥伴與主承包商，負責生產名為「靶心」（Bullseye）的長程精準導引打擊飛彈。

這項合作在美國海軍聯盟（Navy League）於馬里蘭州國家港（National Harbor）舉辦的「海空天會議」（Sea-Air-Space Conference）上由雙方代表共同宣布。「靶心」飛彈將在美國本土製造，供應美國國防部客戶，其設計符合美軍規格，旨在支援美軍及盟邦夥伴多樣化的精準火力任務。

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此合作模式結合了拉斐爾在「靶心」飛彈設計、成熟化與測試方面的成果，以及GA-EMS在美國的先進製造與系統整合基礎設施。

「靶心」飛彈具備多平台發射能力，可由空中、地面及海上載台發射，有利於執行大規模飽和打擊，並降低單位成本。飛彈生產與整合將於GA-EMS位於密西西比州圖珀洛（Tupelo）的廠區進行，該廠區擁有支援美國國安計畫所需複雜系統的工程、設計、整合、測試與生產經驗。

「靶心」飛彈採用模組化、可擴展設計，有利於漸進式開發、系統升級與跨軍種互操作性。目前其技術成熟度（TRL）已達第8級，拉斐爾已完成空氣動力學、引擎性能、尋標器功能及發射整合等多項測試，後續將進行飛行驗證以確認作戰整備。預計首批飛彈將於2025年底開始交付。

該系統特別針對「反介入/區域拒止」（A2/AD）環境進行優化，具備多項先進技術，包括在各種天候下的極低可偵測性（VLO）匿蹤特性、先進的地形自動迴避、目標自動識別，以及不依賴全球導航衛星系統（GNSS）的導引能力。此外，它還支援同步攻擊、先進任務規劃與自主飛行，並保留「人在迴路」（man-in-the-loop）的人工決策介入選項。

「靶心」飛彈能搭載多種彈頭酬載，並適應不同推進配置，使其能執行縱深打擊、反艦/反水面作戰、電子作戰及誘餌等多樣化任務，其模組化設計也提升了成本效益。

在美國「海空天會議」上展示的「靶心」飛彈全尺寸模型。（圖取自GA-EM官網））

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