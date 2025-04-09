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蘇聯貨清倉！ 捷克最後一批T-72M1戰車送給烏克蘭

2025/04/09 16:23

捷克的T-72M1戰車已悉數移交給烏克蘭，前美國國務卿布林肯（左）與捷克國防部長切諾秋娃（Jana Černochová）（右）與戰車合影。（法新社檔案照）捷克的T-72M1戰車已悉數移交給烏克蘭，前美國國務卿布林肯（左）與捷克國防部長切諾秋娃（Jana Černochová）（右）與戰車合影。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕烏克蘭抵禦俄羅斯入侵迄今已超過3年，在戰況尚未趨緩前，西方諸國持續軍援烏克蘭。根據外國軍聞網站報導，捷克日前已將最後一批T-72M1戰車援助烏克蘭，象徵該國正式告別最後一批蘇聯時代的戰車，未來將以德國「豹2」系列戰車扛起地面作戰主力。

根據外國軍聞網站Defense Blog本月8日引述《捷克日報》（Hospodářské noviny）報導內容指，捷克最後一批T-72M1戰車已於3月底、4月初移交給烏克蘭，除了強化烏克蘭抵禦俄國入侵的裝甲戰力，同時也讓捷克汰換冷戰時期裝備的努力告一段落。

這篇報導描述，在俄烏戰爭2022年爆發之前，捷克還有86輛T-72M1戰車，在這批蘇聯時代問世的戰車離開捷克陸軍後，現由該型戰車的後續改良版T-72M4CZ，以及向德國採購的「豹2」系列先進戰車，肩負起地面防衛重任。

根據公開資訊，捷克現有約30輛的T-72M4CZ戰車，但能否維持妥善是個謎；捷克還向德國採購至多42輛豹2A4戰車，以及77輛更先進的豹2A8戰車，前者已獲得15輛，後者則預計自2027年起陸續獲得。捷克已獲得15輛豹2A4戰車，扛起地面作戰主力重任。（歐新社）捷克已獲得15輛豹2A4戰車，扛起地面作戰主力重任。（歐新社）

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