因應中國挑戰 美軍強化太平洋聯合作戰訓練

隨著與中國的緊張態勢升高，美國正尋求加強在太平洋地區的聯合作戰訓練，五角大廈希望能在各軍種演練作戰方式上，實現「根本性的轉變」。圖為2022年7月舉行的環太平洋多國聯合演習。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國軍事新聞網站「戰區」（The War Zone）報導，隨著與中國的緊張態勢升高，美國正尋求加強在太平洋地區的聯合作戰訓練，五角大廈希望能在各軍種演練作戰方式上，實現「根本性的轉變」（sea-change）。

美國海軍作戰部長辦公室參謀主任鮑以爾中將指出，與其讓各軍種為類似的作戰場景各自進行操演，美軍現正推動聯合演訓，以便更明確了解複雜作戰的實際需求。（取自美國海軍官網）

報導指出，面對中國軍力日益擴張，美國海軍作戰部長辦公室參謀主任鮑以爾（Michael Boyle）中將，近日在馬里蘭州舉行的「海、空暨太空研討會」（Sea-Air-Space conference）上指出，與其讓各軍種為類似的作戰場景各自進行操演，美軍現正推動聯合演訓，以便更明確了解複雜作戰的實際需求。

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中國人民解放軍也積極強化各軍種間的協同作戰能力，並在太空、網路與電子戰等領域提升整合作戰效能。鮑以爾雖未直接點名中國，但強調美軍各軍種正在訓練中尋求「更高的逼真度、更強的聯合作戰特性」。

他表示，美國海軍、空軍、陸戰隊、太空軍與網戰司令部的專家皆參與演習，進行戰術層級的模擬演練，以探討「我們要如何掌握態勢、如何解讀情報」，「這些演練是由那些將實際參與作戰的戰術人員設計與執行。這不只是我們在猜測你能為艦隊提供什麼能力，而是艦隊自己在問：『我該怎麼打贏？』而且不只是艦隊，整個聯合作戰部隊都在參與。」

當美國總統川普宣布明年軍事預算將增至1兆美元、並重申要「打造有史以來最強大的軍隊」之際，美中兩國在經貿與地緣政治上的對抗也持續升溫。針對菲律賓等美國盟邦捲入南海爭端，中國譴責美方「霸凌」，並誓言對川普政府最新生效的104％關稅採取堅決應對。

鮑以爾指出，鑑於過去在為未來印太衝突進行聯合操練存在的限制，五角大廈在「過去幾年來」已著手改變其演訓方式。起初，海軍與空軍被納入，進行以太平洋為重點的大規模演習。隨後，陸軍、陸戰隊、海岸防衛隊與太空軍也加入，展開一系列在太平洋地區的聯合演練。

中國官方「解放軍報」也聲稱，解放軍近年來積極強化整合式訓練，將其他軍種的指揮官融入海軍、海警與空軍部隊之中，以「打破組織壁壘，擺脫單一作戰平台的思維模式」。

解放軍也建立跨軍種訓練平台，模擬戰場環境與複雜戰術場景，讓不同軍種共同參與訓練。

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