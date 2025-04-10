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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

中國參戰？澤倫斯基：掌握至少155名中國人個資 北京知情

2025/04/10 06:27

烏克蘭總統澤倫斯基指出，中國政府知悉其公民被俄羅斯招募前往烏克蘭作戰，基輔掌握至少155名被派往前線的中國公民的詳細資料。圖為中國駐烏克蘭大使館。（法新社）烏克蘭總統澤倫斯基指出，中國政府知悉其公民被俄羅斯招募前往烏克蘭作戰，基輔掌握至少155名被派往前線的中國公民的詳細資料。圖為中國駐烏克蘭大使館。（法新社）

〔國際新聞中心／綜合報導〕針對中國人疑似在烏克蘭協助俄羅斯作戰，烏克蘭總統澤倫斯基9日指出，北京當局知悉其公民被俄國招募前往烏克蘭作戰，基輔掌握至少155名被派往前線的中國公民的詳細資料。

烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏軍在烏東頓內茨克州戰場俘虜2名加入俄羅斯軍隊作戰的中國公民。（取自X平台）烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏軍在烏東頓內茨克州戰場俘虜2名加入俄羅斯軍隊作戰的中國公民。（取自X平台）

澤倫斯基在基輔的記者會上表示，「這個『中國人』問題是嚴肅的。我們掌握了155名中國人的姓名與護照相關資訊，他們正在烏克蘭領土上參與對抗烏克蘭人的戰鬥」，而「北京知道這件事」。

澤倫斯基說，俄國透過社群媒體招募這些中國人參戰，烏方正試圖釐清這些人是否是在北京的指示下參軍。

澤倫斯基8日指出，烏軍在頓內茨克州（Donetsk Oblast）戰場俘虜2名加入俄軍作戰的中國公民，並指烏方情報顯示有更多中國公民加入俄軍。但中國外交部發言人林劍9日稍早聲稱，正向烏方查詢相關情況，但有許多中國公民協助俄國參戰的說法乃「毫無根據」。

林劍強調，中國政府「始終要求公民遠離武裝衝突區域」，尤其應該「避免參加任何一方的軍事行動」，並重申中國在「烏克蘭危機」問題上的立場，獲得「國際社會的廣泛認可」，敦促烏方正確看待中方為政治解決「烏克蘭危機」所做的努力，以及發揮的「建設性作用」。

克里姆林宮發言人佩斯科夫在被問到此事時則表示，無法評論。

　

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