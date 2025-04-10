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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國17軍機艦擾台 明將發射運載火箭途經我防空識別區

2025/04/10 09:33

中共解訪軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）中共解訪軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（10）日公布中國人民解放軍侵擾台灣周邊海、空域情況，自昨清晨6時至今晨6時，共偵獲中國軍機11架次、軍艦6艘次持續在台海周邊活動。其中9架次軍機逾越台海中線，侵擾我北部與西南空域；另中國將於明（11）日自西昌衛星發射中心發射運載火箭，飛行路徑將經過我防空識別區（ADIZ）。

根據國防部公布資料，解放軍昨自上午7時40分起，陸續派遣主戰機、直升機與無人機等各型機種，自北部、西南空域多次擾台，其中9架次軍機逾越中線。另有2架直升機於昨下午起持續分別盤旋於台灣西南及東南空域近3小時。

此外，中國將於明天自西昌西昌衛星發射中心，朝西太平洋方向發射運載火箭，飛行路徑將經過我防空識別區（ADIZ）。

國防部表示，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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