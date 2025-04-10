國防秘辛》海軍雄風飛彈大隊起源竟是在陸軍 神祕111榴砲實驗隊現身

海軍「海鋒」大隊戰力強大，但國人可能不知道這個以反艦飛彈為主力的作戰部隊，前身竟然是在陸軍「孵」出來的，而且有個神祕的名字--「陸軍111榴砲實驗隊」。（圖：資料照及國防部提供。本報合成）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍反艦飛彈「海鋒大隊」現正持續擴編當中，明年元旦將隨著新設立的「濱海作戰指揮部」，改編為北中南東四個打擊群，但國人可能不知道，這個以國造雄風系列反艦飛彈丶美製魚叉岸置反艦飛彈為主力的作戰部隊，前身竟然是在陸軍「孵」出來的，而且有個神祕的名字--「陸軍111榴砲實驗隊」。

海軍反艦飛彈部隊目前統稱為「海鋒大隊」，第一大隊位在台中清水，第二大隊位在高雄左營，海軍規劃成立第三大隊，大隊部將設在花蓮地區。「海鋒大隊」目前轄下有6個固定陣地中隊丶5個機動中隊（包括剛成軍的機動第5中隊）丶1個支援中隊，合計12個中隊單位（機動中隊數量還會再增加）。

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軍方人士說，隨著新設反艦飛彈機動中隊的陸續編成丶成軍，代表海軍對敵艦威脅的擊殺率也快速提升中，海軍規劃在美製岸置型「魚叉」飛彈系統到位，及魚叉機動中隊陸續成軍之後，在國造雄二丶雄三丶增程雄三反艦飛彈與美魚叉飛彈系統的混合搭配之下，對大型共艦及船團的擊殺率，將可達到超過70％擊殺率目標。

海軍的岸置丶機動反艦飛彈部隊，其實源自於陸軍的「陸軍111榴砲實驗隊」，民國六十九年自陸軍官校畢業的謝迺岱（退役上校，陸軍官校49期砲科、國防語文學校英文正規班、南非陸軍指參學院，歷任連長、隊長、駐泰國武官、聯兵旅副旅長），一畢業就分發到當時位於砲校的陸軍一一一榴砲實驗隊，全程參與陸軍雄風飛彈連建置過程，包含雄風飛彈首次公開展示、第一個雄風飛彈連編成、進入陸基陣地、接收裝備、成軍訓練、飛彈試射和執行戰備等。雖然最後因任務所需改隸海軍，但這一段特殊的經歷，讓他畢生難忘。

謝廼岱將這段難忘的經歷撰寫下來，並刊載在退輔會最新一期榮民雙周刊，本報透過退輔會獲作者同意，全文轉載這段國防建軍史上的祕辛，並以第一人稱表述。以下為謝廼岱發表的「陸軍雄風飛彈連」全文：

謝迺岱帶隊參加民國七十五年國光演習湖口戰力展示。（圖／謝迺岱授權提供）

雄風飛彈曾經編配於陸軍，筆者有幸曾參與陸軍雄風飛彈連建置過程，包含雄風飛彈首次公開展示、第一個雄風飛彈連編成、進入陸基陣地、接收裝備、成軍訓練、飛彈試射和執行戰備等。雖然最後因任務所需改隸海軍，但這一段特殊的經歷，讓我畢生難忘。

民國六十九年陸軍官校畢業，我和宋慧生、陳枝元兩位同學分發到當時位於砲校的陸軍一一一榴砲實驗隊，這個單位，就是陸軍雄風飛彈連的前身。當時全隊主力正在中科院接受專長訓練，包含四十三期的姬國環隊長、四十六期金壽豐和李善武學長、中正理工學院六十六年班四位學長，以及常備及技勤士官共二十餘人，都是特別選訓的種子幹部。

才剛報到，我們又揹起背包北上加入訓練，一個月後跟著轉移到九鵬。結訓後返回砲校，第二梯遴選的常備士官及第一批士兵陸續加入。

七十年國慶，榴砲隊參加「漢武演習」，以車載機動化編組通過總統府司令臺，正式向國人展示此自製的制海武器，當時稱為雄蜂飛彈。次年，我奉令帶隊接受拖車訓練，培訓機動化駕駛人員。

七十二年五月一日，單位更名為陸軍飛彈101連，李善武為首任連長；飛彈正名為雄風飛彈。七月一日，全連一分為二，我任101連副連長，宋慧生任102連連長，陳枝元任副連長，兩連積極為進入陣地做準備。

七十三年三月一日，101連進入北軍團陣地，第三梯常備士官隨之編入，補足基幹員額。新武器加入，各級長官非常重視，提供很多管理與運用指導。102連隨後進駐南部陣地。四個月後，103連在砲校成立，我為首任連長，副連長王習章、輔導長胡傳興，我們從申請連旗及關防開始，到遴選軍士官幹部及專長士兵、各項裝備與車輛申領等，將單位從無到有建立起來。不久後，102連飛彈試射成功，代表陸基陣地系統建置完成，可以執行戰備了。

七十四年初，103連進駐北部陣地，自101連分撥部分士官兵，進行營區建設及各項訓練。同年八月十六日，我接任101連連長職，王習章升任103連連長。

七十五年中，我率連參加湖口國光演習，以機動化編組向華僑展示雄風飛彈英姿。任務結束後，我於十二月一日調職，由副連長易中傑接任。次年初，104連成立，趙定江任首任連長。同年中，四個飛彈連改隸海軍，納編於「海鋒大隊」之下。

雄風飛彈編於陸軍雖僅短短數年，但優質的軍士官兵所建立起的訓練成果，利於海軍順利接續戰備任務。值得一提的是，陸軍雄風飛彈連雖已歸入歷史，但曾參與過這一段過程的老弟兄們，茶餘飯後在社群中聊起往事，仍覺得十分榮耀，充滿了多采多姿的回憶。

雄三飛彈威力強大，本報以圖解方式介紹雄風三型超音速反艦飛彈。（國防部提供，記者涂鉅旻製圖）

賴清德總統在今年一月前往位在台中地區的「海軍海鋒第一大隊」視導，除現場了解車堡防護狀況之外，並聽取機動飛彈車等車輛的性能介紹。（圖：總統府提供）

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