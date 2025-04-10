力挺印太盟友強化制空 美同意售澳400枚AIM-120C/D空對空飛彈

澳洲皇家空軍的（RAAF）的F/A-18F戰機。（澳洲皇家空軍官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國務院近日宣布，現已同意出售澳洲400枚新型AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM），其中C/D構型各半，全案初步價格逾10億美元，並已進入「知會國會」（Notifying Congress）程序。

國防安全合作局軍售公告指出，國務院本次同意澳洲採購AIM-120C-8、AIM-120D-3空對空飛彈各200枚，附帶相關零附料件，後勤維修技術支援，全案粗估成本達10.4億美元（約新台幣337.79億元）。

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AIM-120為美國RTX（原雷神）公司研發的「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM），為舊有AIM-7「麻雀」飛彈的接班人，而該彈自1991年投入戰備起，至今已衍生多款改良型。

而澳洲本次採購的中程空對空飛彈中，也包含系列最新型號的AIM-120D-3型彈；綜合美國空軍、原廠公開資訊，該型彈除更新尋標器電路卡、處理器組件等硬體、改良發動機和電池，其軟體也經數位化升級，使最大射程超過160公里，具備更優異的接戰射程和離軸機動能力。

AIM-120D-3先進中程空對空飛彈。（美國RTX公司官網）

而在今（2025）年一月，美方也宣布同意向日本出售同型號（C-8/D-3）的中程空對空飛彈，但總數來到1200枚之譜，足見華府對印太盟友戰備所需的重視。

該公告強調，澳洲作為美國西太平洋盟友，該軍售將滿足其外交承諾、國安利益，並協助澳洲提升空軍戰機生存性，強化應對今後威脅的能力，但不會影響周邊地區的軍事平衡。

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