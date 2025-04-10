法國50架幻象2000D升級型戰機成軍 我同型雙座機明年完成延壽驗證

法國空軍本月9日宣布，旗下隸屬第三戰鬥機聯隊的幻象2000D型機，經過9年的中期性能提升、近4年換裝，現已正式成軍，可繼續與飆風戰機搭檔服役到2030年代。（法國空軍官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕法國國防部9日宣布，旗下空軍所屬的幻象2000D戰機，歷經九年中期性能提升，全機隊現已成軍服役，在換裝新型機砲、電戰莢艙和空對空飛彈後，未來可繼續與「飆風」戰機搭檔至2030年代；另一方面，我國空軍的幻象2000-5同系列雙座機現由法國原廠進行中期延壽評估驗證，全案將於明（2026）年中執行完畢。

法國空軍（Armée de l'Air et de l'Espace）9日新聞稿指出，旗下隸屬第三戰鬥機聯隊的50架幻象2000D戰機，現已全數升級為幻象2000D RMV（Rénovation Mi-Vie，即中期性能提升）構型；該機隊2016年起啟動改裝，除換裝數位化座艙航電、ASTAC電偵截蒐莢艙，也一併升級了機載導航、射擊控制軟體，大幅提升飛行員戰時決策效率與生存性。

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法國空軍9日在當地東北部的「南希－奧奇空軍基地」（BA 133 Nancy-Ochey），舉行幻象2000D RMV戰機成軍典禮。（法國空軍官網）

全面升級的幻象2000D RMV戰機，除更新航電、換裝新型機砲和空對空飛彈外，機體結構和掛載系統也一併強化，使其能攜帶威力更強的精準導引炸彈，提升對地戰力。（法國空軍官方X帳號）

武器酬載方面，幻象2000D RMV型機加裝一挺30公厘機砲，並換裝紅外導引的「雲母」（MICA IR）空對空飛彈，汰換原有的R.550「魔法二型」（Magic II）型彈，同時強化機體、掛載系統結構，使其機腹能攜掛千磅以上（約453公斤）的GBU-48/50「鋪路者二型增強版」（Enhanced Paveway II）精準導引炸彈，全面提升近空纏鬥與對地打擊能力。

法國空軍幻象2000D RMV戰機主要升級項目一覽。（法國空軍官方X帳號）

法國空軍的幻象2000D戰機自1993年起服役，是從可執行核打擊任務的幻象2000N型機衍生而來，而據法國國防部官方資訊，該計畫起初預劃升級55架同型機，與實際數量小有落差，但該機隊經過全面升級後，未來可與該國的「飆風」戰機搭檔，持續服役至2030年代。

至於我國空軍現役的幻象2000-5系列戰機，現正由法國原廠達梭航太（Dassault Aviation）執行雙座機的延壽驗證、為期三年，全案預計明（2026）年7月執行完畢。

我國空軍的幻象2000-5DI雙座型戰機，現由法國原廠達梭航太進行延壽驗證，將在明（2026）年7月執行完畢。（本報資料照，記者劉宇捷攝）

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