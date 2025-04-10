全球通用優勢 美義合作的M-346N高機率成為海軍T-45後繼機

美商德勢隆（Textron）與義大利李奧納多（Leonardo）公司所合作開發的M-346N，持續成為美國海軍新一代訓練機最可能的選項，以取代老化的T-45「蒼鷹」。（圖片擷取自李奧納多公司的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美商德勢隆（Textron）與義大利李奧納多（Leonardo）公司所合作開發的M-346N，持續成為海軍新一代訓練機最可能的選項，以取代老化的T-45「蒼鷹」；在近日舉辦的海空航太高峰會（Sea-Air-Space 2025）中，詳細說明通用系統將如何更適切的因應海軍需求，特別是美軍日前宣布新機在起降訓練時，將不需執行實際落地丶不用進行實質的捕捉勾起降，改以模擬器取而代之。

據軍聞網站《The WARZONE》昨日報導，美商德勢隆與義大利李奧納多所組成的團隊，正積極推銷M-346N高級教練機，主打其不僅是一款噴射機，更是全球訓練體系的一部分，其軟硬體已廣泛應用於包括F-35國際飛行員培訓等多項任務中，具備完善的訓練生態系，這符合了海軍未來強化模擬訓練的需求，並在現正舉行的海空航太高峰會上，展示這項通用技術。

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M-346N於前（2023）年9月開始合作後推出，並持續研改符合海軍招標需求的設計，也是目前最被看好的中選機種。相較其他競爭者，M-346N還具有其他優勢，包括搭載雙發動機設計、已在全球通用等優勢，雖不具備加力燃燒器、無法超音速飛行，但仍具高度機動性，並設有類比加力燃燒的油門阻力段（throttle detent）系統，讓初學者熟悉加力操作邏輯。

潛在競爭對手比較。相較其他競爭者，M-346N具有包括搭載雙發動機設計、已在全球通用等優勢；其軟硬體已廣泛應用於包括F-35國際飛行員培訓等多項任務中。（記者劉宇捷編輯）

自從美國海軍於上週決議新的教練機在訓練時，將不需執行實際落地，改以模擬機訓練後，能與模擬機搭配整合的機型，成為俗稱「初級噴氣機訓練系統」（UJTS）的新一代訓練機最為看重的條件；美國海軍計畫於2027年間向得標者下訂約145架的訂單。隨著艦載需求的取消，更多機型當然也將更有機會再度角逐下一代教練機，包括波音的T-7A、KAI的T-50等。

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