APKWS再升級紅外線導引頭 高效率射擊的2代版如小型飛彈

BAE Systems近期推出升級版的APKWS II方案，在APKWS上再整合新增紅外線導引頭，藉此達到一定程度的射後不理，以提高飛行員連續向多個目標發射火箭的速度。（圖片擷取自@ELMObrokenWings的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕在對胡塞無人機作戰中大放異彩的APKWS導引火箭彈，現在有了新的升級計畫與說明。原廠製造商BAE Systems在現正舉行的海空航太高峰會（Sea-Air-Space 2025）中，展示了在APKWS上再整合新增紅外線導引頭的APKWS II計畫，藉此達到一定程度的射後不理，以提高飛行員連續向多個目標發射火箭的速度。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，這項新型的雙重導引技術在海軍聯盟現正主辦的海空航太高峰會展中正式亮相。BAE公司精準導引與感測方案部門總監史密亞萊克（Dave Smialek）在會場指出，這款雙重模式導引版本的APKWS II將成為新一代APKWS火箭的重要升級，其開發重點在於提高射速與實現接近「發射後不管」（fire-and-forget）的作戰模式。

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新版本APKWS II的運作方式，是由飛行員或操作者先使用雷射照射目標，使紅外線導引頭完成鎖定。火箭彈發射後，即可由紅外導引頭接手，獨立追蹤並命中目標，無需像傳統的APKWS須持續雷射標定目標。這種「鎖定後即發射」的能力，能讓射手快速轉移至下一個目標，實現連續攻擊，大幅提升整體作戰效率。

儘管APKWS II看似有如AIM-9系列紅外線飛彈，但射速卻沒後者快，不過用來對付中低價值的巡弋飛彈或無人機，具有非常好的成本效益，因為單枚AIM-9X響尾蛇飛彈的造價即約為45萬美元，而新的APKWS II雖然比雷射導引型的APKWS貴2-3倍，但僅數萬美元的價格仍遠低於傳統的對空飛彈（APKWS約為2萬多美元）。

新的APKWS II雖然比雷射導引型的APKWS貴2-3倍，但僅數萬美元的價格仍遠低於如價值約45萬的AIM-9X空對空飛彈。圖為美軍F-16試射APKWS雷射導引火箭彈。（圖片擷取自DVIDS）

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