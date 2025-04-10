建構戰備韌性 空軍10億向美採購標準航材零附件

圖為空軍F-16V戰機。（資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕共軍機艦全年連日不間斷對我襲擾，空軍空防壓力遽增，戰機持續升空監控加速耗損。為維持機隊妥善率及建立戰備零附件庫存韌性，根據政府採購網10日公布最新決標公告揭示，國防部已與美國政府簽約，將斥資10億5530萬7千元執行「 標準航材零附件二號訂單」採購案，全案將執行至2029年底。

根據國防部今日公布於政府採購網的最新決標資訊，我國駐美軍事代表團已代表國防部，與美國在台協會（AIT）簽署「 標準航材零附件二號訂單」採購合約，這項合約總金額為10億5530萬7千元，全案自今年3月執行至2029年底。

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而我國在3月中旬，也與美國軍工巨擘諾斯洛普．格魯曼簽約「航材零附件開放式供售合約」，該合約總金額18億9627萬4787元，自今年2月26日執行至2028年12月31日，為國軍提供航空器所屬零組件。雖然這項採購案未提到涉及裝備，但將諾格研製的裝備與國軍現役航空器進行比對，可能為空軍現役5架E-2K預警機的航材零附件。

而美國總統川普近來持續針對美國貿易逆差問題，對全球制定無差別關稅政策，而我國在美國前總統拜登任內，已進行83.774億美元軍購，但根據美國智庫分析，包含川普第一任期軍購在內，亦有205.3億美元軍購積壓在美尚未撥付，預計可成為與川普進行關稅談判的籌碼。

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