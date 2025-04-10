白宮警告：若中國公民助俄侵烏 美考慮反制

烏克蘭總統澤倫斯基指出，烏軍在烏東頓內茨克州戰場俘虜2名加入俄羅斯軍隊作戰的中國公民。（取自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕新聞網《Axios》報導，白宮週三（9日）發出警告，表示如果證實中國政府允許其公民加入俄羅斯軍隊參與對烏克蘭的戰爭，美國將考慮採取進一步行動。此番表態源於烏克蘭總統澤倫斯基稍早的驚人指控。

澤倫斯基總統週三聲稱，至少有155名中國籍人士正在俄羅斯軍隊中為其作戰。他指控俄羅斯透過社群媒體招募中國公民入伍，並稱中國政府對此知情卻未加以阻止。澤倫斯基更在週二透露，烏克蘭軍隊已俘虜了兩名隨俄軍作戰的中國籍人員。

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然而，中國外交部已對澤倫斯基的相關指控予以否認。

對此，美國白宮國家安全會議（NSC）發言人休斯（Brian Hughes）回應表示，白宮方面目前仍在試圖核實相關資訊的真確性。

不過，休斯也明確傳達了美方的立場：「如果中國政府允許其公民為俄羅斯政府作戰，這將是一次令人擔憂的局勢升級，美國將會考慮未來可採取的行動選項。」

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