白天跳完晚上跳！ 航特部「夜間跳傘」考驗目標捕獲與心理素質

陸軍空訓中心基本傘訓114-2梯次學員昨（9）日上午在完成第2次跳傘後，便緊接再實施第3次的夜間跳傘；一天內2次跳傘考驗學員的目標捕獲與心理素質。（青年日報提供）

〔記者劉宇捷／台北報導〕一天之內完成日間與夜間2次跳傘，對赴陸軍空訓中心參與傘訓的學員來說，是勇氣、體力與技術的一大考驗。參加114-2梯基本傘訓的25名學員昨（9）日，在完成日間跳傘後，接續於終昏時分搭乘空軍C-130H運輸機自1250呎（約381公尺）高度跳出，在克服夜間視線受限狀況下，順利在空降場完成著陸。

一般而言，接受基本傘訓的學員於訓期間須完成5次跳傘，其中1次為夜間跳傘。陸軍空訓中心基本傘訓114-2梯次學員昨日上午在完成第2次跳傘後，便緊接再實施第3次的夜跳；一天內2次跳傘，除驗證學員在不同時空環境下跳傘動作是否確實，也是對個人體力、毅力、勇氣和心理素質的考驗。

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夜跳前，所有學員需完成全裝跳傘、著陸動作複習，使學員熟悉跳傘程序、步驟、要領外，也藉由教官組與傘整連的檢查，確保學員著裝確實，加強心理抗壓的準備。終昏來臨，在完成風向、風速等數據測量後，C-130H任務機依修正進場航線飛抵空降場上空1250呎，在日落後微弱的光線中，25位學員分4波次逐一從機艙門跳出，空中出現一朵朵傘花，平穩的在空降場著陸。

C-130H任務機依修正進場航線飛抵空降場上空1250呎，在日落後微弱的光線中，25位學員分4波次逐一從機艙門跳出。（青年日報提供）

「一天之內完成兩次跳傘，白天、晚上各1次，很辛苦，也很值得。」陸軍航特部憲兵排擔任排長的陳少尉表示，在地面訓練時，每一天真的是度日如年，除了滾翻，還是滾翻，特別是「擺動著陸」訓練，在接觸地面的瞬間必須做出指定滾翻的姿勢，所幸扎實的訓練累積成肌肉記憶，隨著跳出機門後，心中默念動作要領，身體自然反應，將所有的不安、緊張都能拋諸腦後完成著陸。

任陸軍航特部憲兵排排長的陳少尉（左）表示，訓練累積成肌肉記憶，隨著跳出機門後，心中默念動作要領，身體自然反應，將所有的不安、緊張都能拋諸腦後完成著陸。（青年日報提供）

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