澳贈菲20套無人機系統 聯防反制中國南海擴張

澳洲政府8日贈送菲律賓海岸防衛隊（PCG）20套無人機系統，協助菲國提升海事安全能量，更可讓菲律賓擴大監偵中國非正規武裝力量在南海活動的能量。（圖片取自菲律賓新聞社）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕外媒報導，澳洲政府8日贈送菲律賓海岸防衛隊（PCG）20套無人機系統，協助菲國提升海事安全能量，更可讓菲律賓擴大監偵中國非正規武裝力量在南海活動的能量。

《菲律賓新聞社》報導，捐贈儀式由澳洲駐菲大使劉海京代表坎培拉當局出席，將價值3400萬披索（約新臺幣1962萬元）的20套無人機系統與訓練配套，交付給菲國海岸防衛隊。

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劉海京表示，這20套無人機系統包含短、中、長程3種機型，是澳洲政府考量菲國操作環境特地挑選，足以展現澳洲對協助增強戰略夥伴海事安全能力的承諾，並期許菲國善用新裝備，有效維護、管理周邊海域的海洋資源。

代表受捐的菲國海防隊指揮官加文上將回應，這批無人機未來將納編海防隊航空指揮部的無人機中隊，用於拓展海防隊船艦的運作與監控範圍，強化海上覺知能量。他也證實澳洲當局已派遣無人機技術專家抵菲，為中隊官兵進行為期4天的短期訓練課程。

澳菲去年簽署「加強海事合作備忘錄」，同意加強民事海上合作，此次捐贈無人機即為協議內容之一，其他合作項目還包含船舶修復、研究生獎學金、操作培訓、海洋保護和年度海洋法課程。

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