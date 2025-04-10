歐洲多國聯手部署維和部隊進駐烏克蘭 普廷怒批「不可接受」

歐洲多國國防部長將協調部署一支國際維和部隊進駐烏克蘭，這項計劃由「自願國家聯盟」主導，並由法國國防部長勒科爾尼（右）和英國國防大臣希利（左）領導。（路透/法新社，本報合成）

〔即時新聞／綜合報導〕在今日於布魯塞爾舉行的國際會議中，歐洲多國國防部長將協調部署一支國際維和部隊，以於烏克蘭與俄羅斯達成和平協議後，立即進駐該國，防止俄羅斯再次發動攻擊。

綜合外媒報導，這項計劃由「自願國家聯盟」主導，並由法國國防部長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）和英國國防大臣希利（John Healey）領導。聯盟成員包括多個歐洲國家、加拿大及澳洲，但美國未參與其中。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）強調，外國部隊的部署對於防止俄羅斯再次入侵烏克蘭至關重要，特別是在烏克蘭未能加入北約的背景下。

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烏克蘭方面表示，維和部隊的任務授權、防空能力、後備配置及基礎設施等問題，將成為談判中的關鍵議題。英國與法國持續推動建立這支「安心部隊」，以支持烏克蘭的長期國防安全。希利強調：「我們不能因為追求和平而忘記戰爭，我們必須加大對普丁的壓力，並加強對烏克蘭的支持，以確保其主權不再受到侵犯。」

烏克蘭總統府副幕僚長兼首席國防顧問帕利沙（Pavlo Palisa）透露，目前已有十多個國家表示可能派兵參與，並計劃通過雙邊協議實現部隊部署。他指出，即使是低密度部署，也需要空中掩護以及完整的防空、電子戰與後勤支援。他表示：「這是一項極為複雜的軍事與政治任務，目前正在積極協調當中。」

然而，許多國家對是否在缺乏美國支援的情況下出兵仍持保留態度。美國總統川普回任後，改變了美方的立場，降低了提供空中支援、後勤與情報的可能性。另一方面，俄羅斯強烈反對未經聯合國授權的外國部隊進駐，克里姆林宮稱此舉為「不可接受」。目前，烏俄和平談判進展緩慢，美方提出的停火方案被俄方否決。俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）要求基輔承認克里米亞及其他被占領區為俄領，並要求烏克蘭承諾不加入北約。

北約將於「自願國家聯盟」會議隔日，舉行由美國主導的烏克蘭國防聯絡小組會議，約 50 個國家將參與，其中包括 32 個北約成員國及約 20 個非北約國家。此次會議將由英國與德國國防部長共同主持，而美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則將以視訊方式出席。預計會議將專注於持續軍援烏克蘭並討論各國如何在和平過渡階段提供實質協助。

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