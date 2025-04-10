美軍B-2部署威懾伊朗？ 美防長語帶玄機：讓他們自己判斷

美伊對峙升溫，B-2戰略轟炸機成威懾利器。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕針對近期美軍將6架B-2匿蹤轟炸機部署至印度洋基地，是否意在向伊朗傳遞訊息，美國國防部長赫格塞斯9日在巴拿馬訪問時，給出了模棱兩可的回應：「我們會讓他們（伊朗）自己決定。」但他同時表達希望，美國與伊朗之間關於核計畫的談判能夠和平解決。

據《路透》引述美國官員消息，多達6架B-2轟炸機已於三月份移防至位於印度洋迪戈加西亞島（Diego Garcia）的美英聯合軍事基地。此部署發生在美軍持續空襲葉門胡塞組織、美伊關係日益緊張的背景下。美國空軍目前僅擁有20架B-2轟炸機，其使用通常非常謹慎。

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專家指出，B-2轟炸機具備匿蹤技術，能攜帶美軍最重型的常規炸彈（包括用於摧毀地下目標的GBU-57巨型鑽地彈）及核武器，部署於迪戈加西亞島使其處於介入中東衝突的理想位置。這款鑽地彈被認為是可能用於打擊伊朗深埋地下核設施的關鍵武器。

赫格塞斯在巴拿馬向隨行記者表示，B-2是「偉大的資產…它向所有人傳遞訊息。」他重申：「川普總統已明確表示…伊朗不應擁有核彈。我們非常希望——總統正專注於和平地達成這個目標。」

美國總統川普週一意外宣布，美國與伊朗準備於週六就德黑蘭核計畫展開「直接」會談，並警告若談判失敗，伊朗將面臨「巨大危險」。然而，伊朗方面隨後表示，將在阿曼（Oman）舉行的是「間接」會談，凸顯兩國立場的差異。

川普週三再次重申，若伊朗不同意終止其核計畫，不排除動用武力。「我的要求不多…但他們不能擁有核武器，」川普表示，「如果需要動用軍事力量，我們就會動武。以色列顯然會是…其中的領導者。沒人能領導我們，我們做我們想做的事。」但他拒絕說明可能的動武時間。

西方國家長期指控伊朗秘密發展核武器，其鈾濃縮的純度已超出民用核能計畫的合理需求。德黑蘭則堅稱其核計畫完全出於和平能源目的。

4月2日的衛星影像，顯示六架B-2匿蹤戰略轟炸機部署於迪戈加西亞島基地。（美聯社）

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