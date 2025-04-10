直擊！日海自「飛鳥號」搭載新砲塔 或測試次代電磁砲

日本海上自衛隊實驗艦「飛鳥號」 （JS Asuka） 上的新型電磁軌道砲塔，具備稜角設計，與先前官方報告中該艦曾進行電磁軌道砲測試的描述相符。（圖: X/モリジュン）

〔編譯陳成良／綜合報導〕日本海上自衛隊實驗艦「飛鳥號」（JS Asuka, ASE-6102） 近日在港口曝光一座棱角分明的新型砲塔，疑似新一代電磁軌道砲 （Electromagnetic Railgun） ，引發熱議。

軍事新聞網站《Army Recognition》報導，推特用戶モリジュン （Morijun） 4月9日於參訪日本海軍基地 （疑為橫須賀） 時拍攝並上傳照片，砲塔設計與官方報導吻合。據悉，「飛鳥號」2023年已成功完成全球首次艦載電磁軌道砲海上試射，此次新砲塔現身，顯示日本電磁武器研發再進一步。

請繼續往下閱讀...

「飛鳥號」是日本海上自衛隊專用測試平台，1995年服役，由住友重機械工業打造，造價約278.39億日圓 （約新台幣62.2億元） 。長151公尺、排水量6200噸的該艦，配備COGLAG推進系統，最高航速27節，承載72名核心船員與100名測試人員。自服役以來，它試驗過雷達、聲納、飛彈與推進技術等裝備，其中電磁軌道砲是最具前瞻性的項目之一。

日本防衛裝備廳 （ATLA） 自2010年代中期投入電磁技術研究，2016年起開發40公厘口徑軌道砲，追求超高速動能應用於防空與水面作戰。2022年前，地面測試達120次射擊紀錄，彈速逾每秒2000公尺。2023年10月，「飛鳥號」搭載6公尺長、8噸重的軌道砲與5兆焦耳供電系統，完成海上首射，發射320克彈丸，展現技術突破。

除自主研發，日本也與美、法、德合作，2023年起派員赴美國海軍機構交流，並於2024年5月與法德簽署技術共享協議。

防衛省計畫2027年前完成反艦用小口徑軌道砲原型，2028年推出中口徑防空型，同時縮減供電系統體積。此舉旨在反制極音速武器威脅，強化遠程攔截能力。新砲塔曝光，凸顯日本軍事科技的野心與進展。

日本海上自衛隊實驗艦「飛鳥號」（ASE-6102）是獨一無二的測試平台，專門用於測試未來裝備。（圖： X/モリジュン）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法