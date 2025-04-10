美造船拖沓 哥倫比亞級核潛艦延宕18個月、福特級航艦28個月

圖為首艘福特級航艦福特號。（路透資料照）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國總統川普周三簽署兩項行政命令，以重振美國的造船業、削弱中國在全球航運業的主導地位，以及放寬美國的軍武出口，他3月並稱要組建造船辦公室以加快造船速度。但遠水救不了近火，美國海軍於國會聽證會表示，首艘哥倫比亞級核潛艦進度已比計畫落後12至18個月，第3艘福特級航艦則落後28個月。

美媒「USNI News」報導，戰略潛艦項目執行官托德·威克斯（Todd Weeks）少將8日向參議院軍事委員會海上力量小組表示，哥倫比亞級核潛艇首艦「哥倫比亞特區號」（SSBN-826）目前預計將於2029年交付，已比原計劃晚12至18個月，第二艘潛艦「威斯康辛號」（SSBN-827）和第三艘「格羅頓號」（SSBN-828）則大致按計劃於2032年和2034年下水。

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他說，現在正採取行動，盡可能加快速度並盡可能恢復原有的日程安排。

報導指出委員會小組主席、佛羅裡達州共和黨參議員瑞克·史考特（Rick Scott）表示樂觀，認為上個月宣布成立的白宮新造船辦公室將有助於國防造船業「重回正軌」。雖然海軍官員沒有透露該辦公室規劃的細節，但航空母艦項目執行官凱西·莫頓（Casey Moton）上將表示，他們獲得了提供意見的機會。

莫頓並表示，福特級的建造將可能面臨交貨時間的壓力，未來的約翰·F·甘迺迪號航空母艦（ CVN-79）目前已完成95%，但在先進武器升降機和攔阻裝置方面仍面臨「關鍵路徑法」（CPM）計劃管理的挑戰；第3艘「企業號」航空母艦（CVN-80）的交付時間表預計在2026年，但進度也在延宕，預計比原計畫落後28個月，而前一年對此則評估為18至26個月；「多里斯·米勒號」（CVN-81） 的則預計在2030年初交付。

報導指出，成本也在攀升，莫頓表示，目前預計約翰·F·甘迺迪的造價將達到129億美元；企業號為135億美元；米勒號更是高達140億美元。

針對企業號，莫頓表示，由於主要物資未能按時交付，導致「關鍵路徑」計劃管理延誤，並迫使造船廠改變大型建造的週期。

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