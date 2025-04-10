「鷹二式」明年才來 駐日美軍先請F-35A、F-15E戰機駐防嘉手納

2025年4月進駐沖繩嘉手納基地的F-35A戰機，來自美國阿拉斯加的第355遠征戰鬥機中隊。（駐日美軍嘉手納空軍基地官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕為填充F-15C/D戰機全數撤防返美的戰力間隙，位於沖繩的嘉手納空軍基地（Kadena Air Base）日前迎來最新一輪的駐防機隊，分別為F-35A和F-15E戰機，駐日美軍昨（9）日表示，嘉手納作為西太平洋的重點基地，美軍透過他處部隊短期的輪調部署，除落實「彈性戰鬥部署」（ACE）概念，也在印太地區持續展示有力的軍事嚇阻。

嘉手納空軍基地前（8）日新聞稿指出，本次最新輪駐的F-35A、F-15E戰鬥機，於本（4）月3至6日間陸續飛抵沖繩，前者隸屬美國空軍第355遠征戰鬥機中隊（355th EFS, Alaska），後者則來自北卡州第336遠征戰鬥機中隊（336th EFS, North Carolina）；第18聯隊（18th Wing）日後將與上述兩支中隊密切合作，遏阻區域威脅。

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雖然F-15EX戰機最快要明年才會進駐沖繩，但北卡州第336遠征戰鬥機中隊的F-15E戰機，也在本月前來嘉手納短期部署。（美軍DVIDS網站）

該新聞稿補充，由於太平洋空軍正逐步推動機隊現代化，因此，這樣的短期輪調有助維持西太平洋基地的戰力部署，直到美國國防部正式將F-15EX「鷹二式」（Eagle II）部署嘉手納。

由於駐日美軍的F-15C/D戰機已服役45年之久，美國國防部去（2024）年7月拍板讓F-15EX戰機進駐沖繩嘉手納，而前者已從2022年起分批撤防、後送美國本土，而第18聯隊去年8月展示該機的告別飛行後，今（2025）年1月才完成該機在當地的最後一趟任務，並在上（3）月第67戰鬥機換訓中隊（67th FGS）編成後，才真正為F-15C/D型機的駐日生涯畫上句點。

因應未來將換裝F-15EX戰機，駐嘉手納的第18聯隊日前編成第67戰鬥機換訓中隊（67th FGS），正式告別F-15C/D戰機的時代。（駐日美軍嘉手納空軍基地官網）

而據美軍《星條旗報》（Stars and Stripes）報導指出，雖然F-15EX戰機進駐嘉手納的確切期程未定，但預計會在明（2026）年3至6月間陸續進駐沖繩，補上F-15C/D戰機離開後的戰力間隙。

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