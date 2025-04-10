英法領軍！30國防長密會北約 商討烏克蘭未來「和平監督部隊」

英國、法國、德國等國防長此前於3月12日巴黎開會，商討援助烏克蘭事宜。英、法10日將在布魯塞爾召集約30國防長，進一步推進為烏克蘭規劃未來和平監督部隊的計畫。（路透）

〔編譯陳成良／租和報導〕英國與法國週四將在布魯塞爾北約（NATO）總部，召集約30個國家的國防部長舉行會議，旨在推進一項敏感計畫：未來若烏克蘭與俄羅斯達成和平協議，將部署部隊前往烏克蘭進行監督執行。這將是所謂「志願者聯盟」（coalition of the willing）國家國防部長層級的首次正式集會。

《美聯社》報導，此次會議是繼英、法兩國高階軍事官員上週訪問基輔，以及更早之前相關國家領導人會晤達成初步共識後的具體行動，預計將進一步商討並擬定該部隊計畫的細節。所謂「意願聯盟」，係指那些表態願意派遣地面部隊參與此潛在任務的國家。

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值得注意的是，如同先前涉及此議題的聯盟集會一樣，美國將不會派代表參加此次國防部長會議。然而，該聯盟的行動能否成功，很大程度上仍取決於美方是否提供空中力量或其他關鍵軍事援助作為後盾。但截至目前，美國川普政府尚未對此做出任何公開承諾。

在美方態度不明、且華盛頓一再警告歐洲未來必須承擔更多自身及烏克蘭安全責任的背景下，這支規劃中的多國部隊，被廣泛視為對歐洲大陸自我防衛決心及其捍衛自身利益意願的首次重大考驗。

關於這支部隊的具體組成與部署方式，將取決於未來任何可能達成的和平協議性質。不過，目前普遍認為該部隊不太可能駐紮在烏克蘭與俄羅斯的邊境地帶，而是會部署在距離停火線較遠的位置，甚至可能部署於烏克蘭境外，僅在俄羅斯發動新的攻擊時才介入反制。

然而，要組建一支規模足夠龐大、能構成可信嚇阻力量的部隊，對許多在冷戰後大幅縮減軍隊規模、近年才開始重新武裝的歐洲國家而言，是一項艱鉅的挑戰。英國官員先前曾提及，部隊規模可能介於1萬至3萬人之間。此外，在缺乏美國明確支持承諾的情況下，各國派遣地面部隊的意願也普遍不高。

與此同時，烏克蘭政府官員及軍事分析家持續警告，俄羅斯軍隊正準備在未來數週內發動新一波大規模軍事攻勢，意圖藉此向基輔施加最大壓力，並在可能的停火談判中為克里姆林宮爭取更有利的地位。

緊隨週四的會議之後，本週五（11日）預計將有來自約50個國家的代表再次齊聚北約總部，舉行另一場旨在為烏克蘭爭取更多緊急軍事援助的會議。該場會議將由英國和德國共同主持，預計美國國防部赫格塞斯將不會出席。

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