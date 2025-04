太平洋「賭徒」首次參與 美空軍77中隊投入美星泰Cope Tiger演習

美國空軍調來太平洋戰區的第77「賭徒」中隊,在本(4)月初參與了「對抗虎」演習(Cope Tiger 25),與來自泰國及新加坡的盟友共同演練戰術互通性。(圖片擷取自太平洋空軍)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕美國空軍第21「賭徒」(Gamblers)中隊是我國空軍飛行員赴美受訓的重鎮,而美軍其實還有另一個「賭徒」中隊,就是目前移防在沖繩嘉手納基地的第77中隊,這批調來太平洋的賭徒在本(4)月初參與了「對抗虎」演習(Cope Tiger 25),與來自泰國及新加坡的盟友共同演練戰術互通性,這也是30多年來,第77中隊首次現身Cope Tiger 25演習。

美國太平洋空軍昨(9)日在其社群媒體上發布圖文表示,擁有107年歷史的第77戰鬥機中隊(77th FS),為在泰國舉行的Cope Tiger 25聯合演習帶來了強大的空中力量,在美國、新加坡、泰國的三邊演習中,與盟國夥伴們並肩訓練,以提高戰備水平和信任度。

The 77th FS ‘Gamblers’ brought 107 years of airpower legacy to #CopeTiger25—marking their first-ever appearance in the trilateral exercise with.



Known for Suppression of Enemy Air Defenses, they trained shoulder-to-shoulder with partners to sharpen readiness and trust. pic.twitter.com/iMddcOBeDo