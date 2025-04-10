太平洋「賭徒」首次參與 美空軍77中隊投入美星泰Cope Tiger演習

美國空軍調來太平洋戰區的第77「賭徒」中隊，在本（4）月初參與了「對抗虎」演習（Cope Tiger 25），與來自泰國及新加坡的盟友共同演練戰術互通性。（圖片擷取自太平洋空軍）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美國空軍第21「賭徒」（Gamblers）中隊是我國空軍飛行員赴美受訓的重鎮，而美軍其實還有另一個「賭徒」中隊，就是目前移防在沖繩嘉手納基地的第77中隊，這批調來太平洋的賭徒在本（4）月初參與了「對抗虎」演習（Cope Tiger 25），與來自泰國及新加坡的盟友共同演練戰術互通性，這也是30多年來，第77中隊首次現身Cope Tiger 25演習。

美國太平洋空軍昨（9）日在其社群媒體上發布圖文表示，擁有107年歷史的第77戰鬥機中隊（77th FS），為在泰國舉行的Cope Tiger 25聯合演習帶來了強大的空中力量，在美國、新加坡、泰國的三邊演習中，與盟國夥伴們並肩訓練，以提高戰備水平和信任度。

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The 77th FS ‘Gamblers’ brought 107 years of airpower legacy to #CopeTiger25—marking their first-ever appearance in the trilateral exercise with.



Known for Suppression of Enemy Air Defenses, they trained shoulder-to-shoulder with partners to sharpen readiness and trust. pic.twitter.com/iMddcOBeDo — PACAF （@PACAF） April 9, 2025

太平洋空軍亦發布新聞稿指出，第77戰鬥機中隊歷經無數戰事與全球演訓，如今首度將其戰力部署至太平洋地區，參與多國聯合軍演Cope Tiger 25，為該中隊寫下歷史新頁。在演習當中，三國空軍齊聚泰國的訓練場，不僅測試自我戰力，更相互施壓、激勵對方突破現有極限。

第77戰鬥機中隊歷經無數戰事與全球演訓，如今首度將其戰力部署至太平洋地區，同時第77中隊也是首次現身Cope Tiger 25演習。（圖片擷取自太平洋空軍）

美國空軍第21「賭徒」（Gamblers）中隊是我國空軍飛行員赴美受訓的重鎮，而美軍其實還有另一個「賭徒」中隊，就是目前移防在沖繩嘉手納基地的第77中隊。（圖片擷取自太平洋空軍）

參與演習的美軍分遣隊指揮官Steven McCord中校表示，儘管今年是美、星、泰Cope Tiger演習的第31週年，但對77中隊而言卻是第一次參加。他希望官兵能從泰國空軍與新加坡空軍等夥伴的身上學到更多；每一次的聯訓，就能使美軍在整合協同方面再進一步。

「Cope Tiger」最早於1994年開始舉辦，演習宗旨歷經時代演變，現已成為美國、新加坡與泰國三國空軍深化聯訓協同的關鍵平台，聚焦於戰術、技術與程序（TTP）的提升，同時強化三方互操作性與夥伴關係。而第77中隊作為F-16防空壓制任務（SEAD）的專業單位，素有「狂鼬」（Wild Weasel）的傳承，擁有「第一個進場、最後一個離場」的戰術精神。

美國、新加坡、泰國的飛行員進行任務討論。（圖片擷取自太平洋空軍）

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