告別飛行員？美海軍F/A-XX或成末代有人戰機 航程增25％

圖為波音公司「F/A-XX」的渲染圖。（取自波音官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國海軍空戰部門8日透露，海軍規劃中的第六代戰機「F/A-XX」，可能是其最後一款由飛行員駕駛的戰機，並將具備更遠的作戰航程。這款肩負F/A-18E/F「超級大黃蜂」接班任務的艦載新戰機，預計將引領海軍空戰能力進入新紀元。

《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，海軍少將·唐納利（Michael Donnelly）在海軍聯盟舉辦的「海空天」（Sea Air Space）研討會上表示，F/A-XX 將整合人工智慧（AI）、機器學習（ML）等尖端技術，大幅提升飛行員的戰場感知與決策能力。這些技術進展將促使有人戰機與無人機平台更緊密地協同作戰，例如搭配海軍規劃中的 AI 操作無人僚機，即「聯合作戰無人戰鬥機」（CCA），以及未來可能出現的更大型無人平台。

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唐納利指出，F/A-XX的發展可能標誌著一個轉折點，「它或許是我們海軍操作的最後一款有人戰術戰機」。他進一步說明，未來作戰模式將更偏向「人在迴路監督」（man-on-the-loop），而非傳統的「人在迴路操控」（man-in-the-loop），使F/A-XX成為通往2040年代結合有人與無人平台的「混合空中聯隊」時代的關鍵橋樑。

海軍期望F/A-XX能確保在未來的高強度競爭環境下有效作戰，並以超越現役戰機的能力壓制對手。唐納利坦言：「我們現今也能做到（在高強度環境作戰），但基於現有能力，我們是處於均勢狀態。F/A-XX 將是下一個重要的戰力提升。」

據《Breaking Defense》上個月報導，洛克希德．馬丁已被排除在海軍F/A-XX的競標之外，目前檯面上主要的競爭者為波音與諾斯洛普·格魯曼公司。

唐納利強調，F/A-XX的一大核心性能指標是大幅提升的作戰航程。他表示，預計F/A-XX在需要空中加油前的飛行距離，將比現役海軍戰機增加超過25%。作為參考，現役F/A-18「超級大黃蜂」的作戰航程約為2361公里，而艦載型F-35C戰機」則超過2222公里

唐納利補充道：「更遠的內建航程絕對是F/A-XX的核心屬性。若加上空中加油，只要加油機到位，其航程可以說是無限的。」

F/A-XX匿蹤戰機預計於2030年代投入使用，取代現役的F/A-18E/F「超級大黃蜂」艦載戰機。（圖取自美國海軍網站）

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