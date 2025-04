抗干擾、打縱深！烏軍開發「鎖定目標」FPV母艦戰術

烏克蘭官方平台 UNITED24 近期展示的固定翼FPV無人機母艦,可搭載六架小型攻擊無人機。(圖取自UNITED24專頁)

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭積極改良其運用FPV(第一人稱視角)無人機的「空中航艦」戰術,利用較大型無人機將這些廉價攻擊武器運載到目標區後釋放,延伸打擊縱深,對俄軍後方構成新挑戰。

根據俄方說法與媒體報導,此戰術自去年底即被觀察到。俄官媒塔斯社(TASS)更指烏軍已用此方式攻擊前線後方達40公里的目標,顯示應用漸廣。烏克蘭官方平台 UNITED24也曾展示搭載多架FPV的固定翼母艦。

請繼續往下閱讀...

烏克蘭國民衛隊「颱風」(Typhoon)無人機單位指揮官,代號「麥可」(Michael)在接受《富比士》(Forbes)雜誌訪問時坦言,FPV母艦操作尚處密集開發與優化階段,正透過結合現有技術與實戰回饋來不斷精進。

操作搭載多架FPV的母艦遠比單一打擊複雜,且母艦需滯空擔任無線電中繼站,增加了自身風險。麥可強調,不會用可重複使用的母艦攻擊低價值目標,因一旦失手損失的是「整個系統」。烏克蘭展示的母艦包含固定翼與多旋翼兩型,攜帶多架FPV雖火力更強,卻也因頻率干擾、多重控制等問題顯著增加操作複雜度。

INTERESTING ????



Ukraine has developed a drone carrier that transports up to six FPV drones for strikes behind enemy lines while also acting as a communication repeater, says Fedorov. pic.twitter.com/DPE4DhAWg9