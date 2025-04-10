抗干擾、打縱深！烏軍開發「鎖定目標」FPV母艦戰術

烏克蘭官方平台 UNITED24 近期展示的固定翼FPV無人機母艦，可搭載六架小型攻擊無人機。（圖取自UNITED24專頁）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭積極改良其運用FPV（第一人稱視角）無人機的「空中航艦」戰術，利用較大型無人機將這些廉價攻擊武器運載到目標區後釋放，延伸打擊縱深，對俄軍後方構成新挑戰。

根據俄方說法與媒體報導，此戰術自去年底即被觀察到。俄官媒塔斯社（TASS）更指烏軍已用此方式攻擊前線後方達40公里的目標，顯示應用漸廣。烏克蘭官方平台 UNITED24也曾展示搭載多架FPV的固定翼母艦。

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烏克蘭國民衛隊「颱風」（Typhoon）無人機單位指揮官，代號「麥可」（Michael）在接受《富比士》（Forbes）雜誌訪問時坦言，FPV母艦操作尚處密集開發與優化階段，正透過結合現有技術與實戰回饋來不斷精進。

操作搭載多架FPV的母艦遠比單一打擊複雜，且母艦需滯空擔任無線電中繼站，增加了自身風險。麥可強調，不會用可重複使用的母艦攻擊低價值目標，因一旦失手損失的是「整個系統」。烏克蘭展示的母艦包含固定翼與多旋翼兩型，攜帶多架FPV雖火力更強，卻也因頻率干擾、多重控制等問題顯著增加操作複雜度。

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Ukraine has developed a drone carrier that transports up to six FPV drones for strikes behind enemy lines while also acting as a communication repeater, says Fedorov. pic.twitter.com/DPE4DhAWg9 — Polymarket Intel （@PolymarketIntel） March 13, 2025

兩類母艦各有優劣：多旋翼型飛行高度低，易受地面火力與電子干擾；固定翼型飛得高，卻易被雷達與防空系統鎖定。麥可指出，無論何種類型，成功任務都需依賴詳細情報與謹慎規劃，以規避敵方防空。

麥可透露，目前發展重點之一是整合「鎖定目標」功能，讓FPV能從母艦發射後，自主飛向並攻擊受保護目標，提升抗干擾能力。惟此技術仍在開發整合中。

此戰術的核心優勢在於延伸攻擊範圍、克服地形造成的通訊死角，並縮短目標偵獲到打擊的反應時間。據悉，烏軍也用此方式快速部署 FPV執行空中攔截任務。

對於此戰術是否成為主流，麥可持保留態度，認為需視作戰環境而定。但他強調其戰略價值：迫使敵方後撤彈藥庫、指揮所等關鍵設施，且深入敵後的成功打擊，能產生巨大的心理威懾效果。即使不常使用，擁有此能力本身即對敵方構成壓力。

A Ukrainian interceptor FPV drone, launched from a "mothership" taking down a Russian ISR drone.



It's incredible how FPV drone technology has matured so rapidly into a cheap and extremely effective air defence capability. pic.twitter.com/3EfI71Y3Wj — Jimmy Rushton （@JimmySecUK） February 3, 2025

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