美印太司令：台就「地獄景象」概念投資 與美方向一致

美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）9日表示，台灣就「地獄景象」不對稱作戰概念所進行的相關投資，與美國方向一致，並示警中國2024年對台的施壓規模比過去擴大了3倍。（美聯社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美軍印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）一向主張美國大力提升自主系統，並部署於台灣海峽，以打造「地獄景象」（hellscape）概念，來嚇阻中國犯台。帕帕羅9日在國會接受質詢時提到「地獄景象」時表示，台灣正進行的相關投資與美方向一致，並示警中國2024年對台的施壓規模比過去擴大了3倍。

綜合《路透》等外媒報導，「地獄景象」是不對稱作戰概念，指透過部署數以千計且較大型載台低成本的無人機、艦、潛艦等，如風暴般延遲敵軍來犯，甚至一舉殲滅、反擊，此概念最早由美軍前印太司令阿基里諾（John C. Aquilino）提出，帕帕羅2024年6月受訪時重申，已透過機密計畫研擬將台灣海峽變成「無人機地獄」，矢言敵軍若發動侵略，會在初期1個月內「度日如年」。

請繼續往下閱讀...

美國聯邦眾議院軍事委員會9日就「印太區域的軍事部署與國安全挑戰」舉行聽證會，眾議員德加雷斯（Scott DesJarlais）質詢列席作證的帕帕羅，指他過去主張的「地獄景象」構想，將如何融入印太司令部規模更大的嚇阻架構，以及美方如何協助確保台灣投資正確的能力，以使「地獄景象」可行。

帕帕羅以黑海為例，指出該處有些作戰空間中的部隊無需取得制空權或制海權，只要能以低人員損耗的方式，阻止對手取得這些優勢即可，而這正是「地獄景象」的核心概念。他指出，就此而言，台灣也在進行這些投資，而這些投資已經且必須與美方所做的投資一致。

針對美國如何加速武器交付，以改善台灣的自我防衛能力，帕帕羅表示，關鍵在於某些狀況下消除官僚限制，包括放寬供應基地的限制、對供應基地進行認證，以及確保穩定的金流，以資助下游需要長前置作業時間的計劃，這將大幅強化美國的生產能力。

帕帕羅另在開場時提到對中國威脅的評估，強調中國日益具侵略性行為，前所未有的軍事現代化，包括人工智慧（AI）、極音速（hypersonic）武器、太空能力等多項領域的進展，對美國本土、盟友與夥伴構成真實且嚴重的威脅，並說2024年中國軍隊透過對台灣持續施加壓力的行動，展現出日益成長的軍事能力，這類行動的規模比過去擴大了300%。

帕帕羅更重申今年2月在夏威夷舉行的太平洋論壇（Pacific Forum）上發表的看法 ，即中國在台灣周邊的具侵略性的行動不只是軍演，更是為強推統一而進行的「模擬預演」（dress rehearsals）。

帕帕羅也表示，他極力主張美國國際開發總署（USAID）繼續向太平洋島嶼地區提供資金，因為美國在該地區的影響力正受到中國的挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法