美積壓對台軍售200億 川普簽署行政命令要簡化流程

圖為美國總統川普9日在白宮簽署行政命令。（路透）

〔記者吳哲宇／台北報導〕我國在美國前總統拜登任內，已進行83.774億美元軍購，但根據美國智庫分析，包含川普第一任期軍購在內，亦有205.3億美元軍購積壓在美尚未撥付。不只我國，受限於美國軍工產能，各國軍備交付也多少有積壓狀況，對此美國總統川普9日簽署行政命令，要求簡化對外軍售流程，以提高交付效率；也指示在60天內擬定一份傳統武器移轉的優先夥伴名單，並改善對外防務銷售系統，與軍售批准程序。

路透社報導，川普表示，鑑於現今對外軍售體制效率不佳、程序不一，導致無法快速向盟友提供先進武器，因此決定重新審視既有機制與相關法規，發展迅速且透明的對外軍售系統，維繫美方在關鍵地區的戰略影響力，確保美國擁有「全球最強大、技術最先進的軍隊」，以及「能力強大的夥伴網絡」。

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報導指出，川普已下令防長赫格塞斯與國務卿盧比歐，在60天內檢視所有傳統武器訂單，並制定優先移轉夥伴名單；並指示2人與商務部長盧特尼克，商討增加防務系統銷售透明度，優化採購流程，確保貨物出口不受限制，以及整合軍售批准程序等事項，並在90天內提交計畫。

此外，川普也要求在120天內提出電子追蹤系統設置規劃，監控所有他國政府與美國廠商間的「直接商業銷售」（DCS）和「對外軍售」（FMS）情形，除了維護關鍵技術安全，也強化與盟國的防務合作與信任。

同時，川普還簽署了一項命令，啟動對國防部採購計畫的全面審查。

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