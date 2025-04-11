中國8機艦出動擾台 凌晨發射火箭途經我ADIZ大氣層外

中共解放軍進入台海海、空域動態。（國防部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕國防部今（11）日公布中國人民解放軍昨（10）日侵擾台灣周邊海空域動態，自昨晨6時至今晨6時，總計偵獲軍機2架次進入我西南防空識別區（ADIZ），另有軍艦6艘次持續在台海周邊活動。

根據國防部公布資料，昨天下午1時50分至2時30分，共軍2架次主戰機自中國沿岸進入我西南空域活動，另有軍艦6艘次持續在台海周邊活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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此外，國防部指出，中國今凌晨0時47分，自四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣中部，朝西太平洋方向飛行。由於高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國軍已運用聯合情監偵系統嚴密掌握，並適切警戒與應處。

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