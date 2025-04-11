軍武圖輯》超壯觀！英王訪問義大利 兩國飛行表演隊16機飛越羅馬

英國國王查爾斯三世與卡蜜拉王后本周前往義大利進行國是訪問，兩國飛行表隊組成兩個共16機的大雁編隊衝場，畫面罕見也壯觀！（圖片取自英國空軍的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕英國國王查爾斯三世與卡蜜拉王后近日前往義大利進行國是訪問，並受義國總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）高規格歡迎，此外為慶祝這次出訪，英國也派出「紅箭」（Red Arrows）飛行表演隊隨行，並與義大利的「三色箭」（Frecce Tricolori）飛行表演隊合作，組成兩個共16機的大雁編隊衝場，畫面罕見也壯觀！

英國國王查爾斯三世與卡蜜拉王后本周前往義大利進行國是訪問，9架英國空軍的「紅箭」表演機隊以大雁隊形飛越羅馬競技場。（圖片取自英國空軍的Ｘ帳號）

據軍聞網站《The Aviationist》整合報導，英王伉儷於本周一（7日）搭乘專機抵達義大利，展開為期四天的國是訪問，期間也將慶祝他們結婚20週年紀念。他們所搭乘的空中巴士A321專機在進入羅馬錢皮諾機場（Ciampino）時，由義大利空軍第6聯隊102中隊的兩架F-35A戰機升空伴飛護航。

請繼續往下閱讀...

義大總統馬達雷拉（右2）8日於前義大利王宮、現為總統府的奎里納萊宮（Quirinale Palace）迎接英王夫婦的到來。（圖片取自英國王室的Ｘ帳號）

兩國的表演機隊在羅馬上空以雙大雁編隊飛行，並施放象徵兩國國旗的彩煙，為國王查爾斯三世與王后卡蜜拉的國是訪問致意。（圖片取自英國王室的Ｘ帳號）

義大總統馬達雷拉隔（8）日於前義大利王宮、現為總統府的奎里納萊宮（Quirinale Palace）迎接英王夫婦的到來。期間，英國空軍的9架「紅箭」表演機隊及義大利空軍的7架「三色箭」表演機隊，聯合在羅馬上空以雙大雁編隊飛行，並施放象徵兩國國旗的彩煙，為國王查爾斯三世與王后卡蜜拉的國是訪問致意。

義大利「三色箭」表演機隊的空中視角。（圖片取自義大利空軍臉書）

英國空軍的9架「紅箭」表演機隊及義大利空軍的7架「三色箭」表演機隊，聯合在羅馬上空以雙大雁編隊飛行。（圖片取自英國空軍的Ｘ帳號）

報導表示，這次具歷史意義的聯合飛行象徵英義兩國的軍事合作關係日益深化，也是義大利「三色箭」繼2021年11月後，第二次與國外表演隊在羅馬同場演出。這場聯合飛行也引發關於紅箭隊未來用機的討論，英國媒體近日傳出紅箭可能將義大利的M-346教練機作為現役鷹式噴射機（Hawk）的替代機型，但紅箭最終會採用哪款飛機，目前仍未明朗。

義大利空軍的「三色箭」表演機（左）與英國空軍的「紅箭」表演機（右）同框合影。（圖片取自義大利空軍臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法