模擬雷達站遭敵方無人機攻擊 空軍6雷中隊以火網+干擾槍反制

對於反制無人機相關作為，軍方人士說，相關單位曾評估丶研析各國反制無人機的方式及效益，評估認為機砲彈幕可有效殺傷無人機，使用的成本也較低，擬研究透過AI研判無人機動態，結合機砲的「硬殺」系統，作為反制無人機的另一個選擇。圖為中科院研製的車載式20公厘機砲及遙控槍塔。（圖：取自中科院官網影片）

〔記者羅添斌／台北報導〕為防止遭到無人機襲擾丶攻擊，維護重要軍事基地運作安全，位在新北市石門地區的空軍戰管聯隊第六雷達中隊，日前實施「營區安全防護演練」，結合反特攻想定，模擬無人機、空拍機襲擾營區。官兵以編制步槍與干擾槍交互掩護、對空警戒，迅速依責任區域完成火網配置，對低空無人機進行反制，驗證雷達部隊重要目標防護與緊急應變能力。

對於反制無人機相關作為，軍方人士說，相關單位曾評估丶研析各國反制無人機的方式及效益，評估認為機砲彈幕可有效殺傷無人機，使用的成本也較低，同時考量人工智慧（AI）發展快速，因此，相關單位擬研究透過AI研判無人機動態，結合機砲的「硬殺」系統，作為反制無人機的另一個選擇。

請繼續往下閱讀...

空軍戰術管制聯隊主要任務為擔任早期預警及戰術管制之防空任務，負責規劃及督導各級戰管部隊，執行空情監視與動態識別及防空攔截與管制工作，協助軍機航行安全與搜救任務實施，並負責戰管部隊作戰管制及裝備維護人員訓練任務。

戰管聯隊下轄戰術管制中心（AOC），以及北丶南丶東三處區域作戰管制中心（ROCC），北部高山的偵蒐預警中心，以及七處固定雷達中隊丶三處機動雷達中隊等單位，均為軍事重要關鍵設施，也是國軍掌握敵情丶維護空防安全的重鎮，對可能遭到的敵方威脅及攻擊模式，都會預作防範演練。

軍方人士指出，空軍戰管聯隊第六雷達中隊位在新北市石門地區，日前實施「營區安全防護演練」，結合反特攻想定，模擬無人機、空拍機襲擾營區。官兵以編制步槍與干擾槍交互掩護、對空警戒，迅速依責任區域完成火網配置，對低空無人機進行反制。演練過程中，透過命令下達、仿真演練及問題研討等方式，磨練幹部危機應變及指揮能力，使官兵熟悉個人守備位置、職責與處置流程，強化突發狀況應處效能，確保營區整體安全。

戰管聯隊長王少將表示，無人機威脅已成為當前營安維護的新挑戰，期許官兵遵循「一點生變、連鎖反應、整體應變」原則，針對「識別監控」、「告警通報」、「安全確認」及「防衛射擊」等程序，落實演練，藉由扎實的反覆訓練，精進戰術運用，累積無人機反制經驗及能量，才能在戰時發揮最大效益，達成雷達部隊持久作戰的目標。

空軍戰管聯隊第六雷達中隊，日前實施「營區安全防護演練」，模擬無人機、空拍機襲擾營區。官兵以編制步槍與干擾槍交互掩護、對空警戒並完成火網配置，對低空無人機進行反制，驗證雷達部隊重要目標防護與緊急應變能力。（圖：軍聞社提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法