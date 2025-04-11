酷似戰艦的USX-1無人艦今夏出海 測試無人加油系統

USX-1無人船將於今年中展開為期數月的遠洋海試，驗證其「自主航行」與「長時作戰能力」，過程中亦會同步在海上進行新的無人補給系統測試。（圖片擷取自DARPA網站/本報合成）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕在曝光下水後，美國中型無人艦艇USX-1接續計畫將在今年中，由美國國防高等研究計畫署（DARPA）展開為期數月的遠洋海試，驗證其「自主航行」與「長時作戰能力」，過程中亦會同步在海上進行新的無人補給系統測試；待海試結束後，該艦將移交給美國海軍的無人載具相關單位做進一步評估，並納入無人作戰艦隊的發展規劃。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，USX-1「挑戰號」目前正停泊於華盛頓州艾佛特的海軍基地，進行交船前的碼頭測試；該艦由美商Serco公司承造，先前已在皮吉特灣完成初步航行測試。Serco的海事工程經理馬塔（Ryan Maatta）在2025海空航太高峰會中表示，研發團隊預計能在今年夏天出海測試；如果一切順利，團隊還會再進行長距離、長航時的耐力測試，將是驗證該艦核心性能的重要里程碑。

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USX-1為DARPA「無人力艦艇」（NOMARS）計畫的成果之一，自設計階段即以「完全無人操作」為前提，追求高可靠度與量產效率。DARPA預期該艦可長時間執行自主任務，因此也與美國海軍共同研發不需接艦人員操作的海上補給系統，並規劃在本次海試將進行初步驗證，為未來部署奠定基礎。

該艦未來在完成團隊測試後，將交由位於文圖拉郡的水面發展組（SURFDEVGRU）接管，並配屬於旗下之一的無人水面艦中隊（USVRON）；海軍海上系統司令部（NAVSEA）的「無人海上系統辦公室」（PMS 406）協助管理與後續整合，並著眼在潛在實際任務的可能性。

外觀有點酷似傳統戰艦的USX-1是DARPA「無人力艦艇」（NOMARS）計畫的成果之一，自設計階段即以「完全無人操作」為前提，追求高可靠度與量產效率。（圖片擷取自DARPA網站）

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