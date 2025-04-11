獨家》國安丶軍情丶特勤將領晉任改為不公開 由單位主官代為授階

總統賴清德日前在總統府主持四月份將官晉任授階典禮。軍方人士今天說，考量部分單位將領具有任務的機敏性，此類單位將領晉任時將會改為由單位主官代為授階，不再是由國防部或是總統府一起以公開方式授階，避免相關將領的姓名丶面貌丶個資遭到中國方面刺探蒐集。（圖：總統府提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕行之有年的國軍將領晉任授階型式將有調整，據指出，考量部分單位將領具有任務的機敏性，機敏單位將領晉任作業將會改為由單位主官代為授階，不再是由國防部或是總統府集中一起以公開方式授階，避免相關將領的姓名丶面貌丶個資遭到中國方面刺探蒐集。

相關人士今天透露，具有機敏性任務的單位，首波將有國安丶軍情及特勤單位新晉任的將領，被中國視為眼中釘的幾個單位，例如電訊發展室丶資通電軍指揮部等等，新任將領晉任時，也將直接由單位主官代為授階，不再公開露面。

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國防部今天證實指出，軍情、國安、特勤等相關單位將領晉任，考量人員身分機敏性，由單位主官代為授階，籲請媒體勿對國軍重要軍職人事調整逕行臆測及報導，以維國家整體安全。

總統府原任副侍衛長林鶴欽少將四月一日調升為國安局特勤中心專任副指揮官，這個職位編階為中將，但林鶴欽並未出現在賴總統為同一批新階將領的授階典禮名單，也未露面，引發軍政圈內的諸多猜測及聯想，軍方內部有一說是指林鶴欽少將停年未滿三年，所以要等一下，但軍方人士說，林鶴欽是在民國111年元旦晉任少將，到今年4月已有3年多，符合晉任中將的資格條件，實際的原因正是機敏單位將領授階改為不公開，由單位主官代為授階所致。

國軍將領晉任的型式及主辦單位，經過多次的變動與調整，除了上將晉任維持即佔即升的方式之外，中將及少將的部分變動相當大，早年曾是每半年統一辦理晉任，後來則是改為每個月辦理一次，至於中少將層級將領晉任的主導權及場地也有變動，過去長期是由國防部主導，地點由早期的三軍軍官俱樂部換到國防部，但在賴總統上任之後，主導權改由總統府主理，晉任地點也改到總統府舉行。

總統賴清德日前在總統府主持四月份將官晉任授階典禮，盼齊心協力，打造現代化的國軍，共同守護國家安全。（圖：總統府提供）

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