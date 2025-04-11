獨家》中國軍艦恆春外海鴨霸挑釁 還嗆針對「島內台獨分裂勢力」

中國解放軍宜興艦。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕根據軍事粉專紀錄，中華民國海軍旭江艦日前在恆春外海24浬鄰接區，遭遇中國解放軍宜興艦無理闖入，還嗆針對「島內台獨分裂勢力」。

軍事粉專「Taiwan adiz」記錄，旭江艦廣播警告共艦「你已進入我24浬鄰接區，將違反中華民國領海及鄰接區法及相關法令，我將被迫採取驅離行動！」展現捍衛領海主權的堅定決心。

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然而，中國宜興艦竟囂張回嗆：「中國台灣旭江艦，你所謂的鄰接區不存在，台灣是中國領土不可分割的一部分」，還宣稱行動針對「島內台獨分裂勢力」，顯露其鴨霸行徑與無理主張。

這場恆春外海的海上對峙，凸顯中國一再以軍事行動挑釁台灣。粉專認為，宜興艦的回應毫無法理依據，純粹是中國在兩岸問題上的蠻橫叫囂。中國頻頻派軍艦擾台，特別選在恆春外海這類敏感區域，意圖製造緊張氛圍，壓迫台灣民眾心理，卻無法動搖國際對台灣事實主權的認知。

旭江艦此次在恆春外海的強硬回應，彰顯國軍對中國挑釁毫不退讓，堅守領土底線。

我軍旭江艦。（軍事粉專「Taiwan adiz」提供）

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