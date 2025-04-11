可與台灣形成夾擊火網反制中國 日本6月實施88式反艦飛彈射擊

日本88式地對艦飛彈，射程約150公里至180公里。（圖：取自日本防衛省網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應日益嚴重的中國丶北韓軍事威脅，日本防衛省決定，今年6月將首度在日本本土實施88式反艦飛彈的射擊訓練，88式反艦飛彈射程為150至180公里，與射程達到200公里以上的12式反艦飛彈，目前是日本反艦飛彈部隊的兩大主力，部署在日本西南離島時，能與我國反艦飛彈部隊形成夾擊火網，對中國大型船艦極具嚇阻威力。

軍方人士今天指出，日本在88式反艦飛彈的基礎上，研製出12式反艦飛彈，射程超過200公里，並已陸續部署在各個反艦飛彈基地，日方接續又研發出增程型12式反艦飛彈，第一階段射程目標為900公里，第二階段射程訂為1200公里。

請繼續往下閱讀...

在台灣方面，反艦飛彈部隊的主力為國產雄二丶雄三及增程型雄三飛彈。現役雄二飛彈的標準接戰射程為80浬（148.16公里），最新量產中的雄二反艦飛彈則是改良精進款，射程估計可達160公里至200公里之間，在反電子干擾的設計上，已與歐美國家先進反艦飛彈同等級。現役雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，增程型雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。

至於我國採購的美製岸置型「魚叉」反艦飛彈，為RGM-84L-4 Block II（U）型款，雖然國軍未曾正式公布性能，但推估射程應遠於「雄風二型」反艦飛彈的148公里。

我國雄三飛彈標準接戰射程為150公里至200公里之間，最大射程可達250公里，增程型雄三飛彈的最大射程據稱可達400公里，大大提升我國反艦飛彈的接戰範圍。（資料照，國防部提供）

日本陸上自衛隊10日宣布，今年度起將首次在國內實施陸基反艦飛彈發射訓練，預計6月在北海道的場地進行射擊訓練。根據日本放送協會（NHK）報導，這次的射擊使用的飛彈，是地對艦「88式陸基反艦飛彈」。

NHK引述陸上自衛隊訊息指出，這種飛彈射程約100多公里，日本過去因為無法在國內確保安全的海空域，都在海外訓練試射。訓練地點預計為北海道的「靜內對空射擊場」，此處位在新日高町境內，且面朝太平洋；訓練將向數十公里外海上目標，發射訓練彈。

此外，日本防衛省正規劃於日本最東邊離島南鳥島建造靶場，以便在本土實施陸基反艦飛彈發射訓練。

NHK報導特別提到，中國軍隊持續強化海洋行動之際，日本似乎希望在國內增加此類訓練，以便有助進一步強化嚇阻力。

日本在2024年度國防白皮書提到，為提升島嶼防衛能力，將加強籌獲「防區外打擊」飛彈系統，而自製的「12式」陸基反艦飛彈即為核心之一；不過，防衛白皮書中的12式飛彈，外型與改良前的現役彈體大不相同，近似英、法共研的「暴風影」巡弋飛彈，以及美國的AGM-158聯合空對面遙攻飛彈。（擷自日本2024年國防白皮書）

日本12式陸基反艦飛彈。射程在200公里以上，日本防衛省也展開改良型12式飛彈的研製，射程將達900至1200公里。（圖：日本陸上自衛隊官方X帳號）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法