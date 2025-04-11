航空軌跡圖赫見「迴紋針」 澎湖IDF戰機「煞爆」影響班機起降

華信台北往澎湖班機在空中盤旋，畫出迴紋針圖案。（取自flightradar24 航班追蹤器）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖機場屬軍民合用機場，昨（10）日晚間航空軌跡圖突然出現「迴紋針」圖案，令外界不解，事後傳出1架空軍IDF戰機進場著陸時，發生「煞爆」意外，起落架上的輪胎都爆開、剩下輪框，幸好飛行員沒有受傷，影響5航班起降。至於詳細事故原因，仍待軍方調查釐清，但外界猜測與新近中國戰機頻繁「越界」，導致IDF多次緊急升空有關。

根據flightradar24 航班追蹤器顯示，10日華信航空MDA379班機，原定晚間7時20分由台北機場起飛，延至晚間7時37分飛出，原本晚間8時20分抵達澎湖機場，但遲至晚間9時20分才降落，飛行時間長達1小時又43分，比原本預定降落時間遲了1小時，在台澎上空形成圖案盤旋。

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針對畫「迴紋針」，引發網友熱烈討論，有網友表示，「可能這班華信太準時了，老闆規定每班至少要延遲10分鐘，所以只能盤旋一下畫迴紋針？」，也有網友指出，「是因為澎湖機場管制起降，可能戰機先升空地面地勤因素，戰機準備進場了」。

事後顯示，10日晚間8時02分，IDF型機落地階段時發生「煞爆」，影響民航5架次暫停起降（4架離場，1架到場）起降，晚間9時03分恢復正常起降。

「煞爆」指的是飛機在落地減速「煞車」時，發生的爆胎意外，與陸地行車一樣，爆胎原因疑與輪胎頻繁使用有關，外界猜測與近來中國戰機頻頻越界有關，因此行程受到延誤旅客並無怨言，都能體諒空軍健兒保家衛國的辛勞。

澎湖機場傳出IDF煞爆意外，延誤5架民航機起降。（黃保財提供）

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