洛馬首套 AN/TPY-4 雷達系統交付美軍 為長程飛彈威脅提供預警

洛克希德馬丁公研製新型的3D長程預警雷達，首套AN/TPY-4 雷達系統已交付美國空軍。洛馬公司強調，此系統即使在遭受電子干擾的狀況下也能有效運行，為長程飛彈威脅提供預警情資。（圖：洛馬公司網站）

〔記者羅添斌／綜合報導〕為取代系統老舊的 AN/TPS-75雷達，美國空軍委請洛克希德馬丁公研製新型的3D長程預警雷達，洛馬公司已經依據這計畫交付首套AN/TPY-4 雷達系統。洛馬公司強調，此系統即使在遭受電子干擾的狀況下也能有效運行，為長程飛彈威脅提供預警情資。

TPY-4雷達系統將取代系統老化的 AN/TPS-75雷達，後者是空軍目前用於追蹤空中威脅的雷達平台，雖然舊系統在某些方面仍能繼續運行，但它缺乏處理現代戰場上出現的更先進威脅的能力。

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洛克希德馬丁公司負責雷達和感測器系統業務的副總裁里克·科達羅表示：第一套 TPY-4 雷達系統早期測試和交付的成功完成，凸顯了他們致力於為美國空軍提供滿足其不斷變化的需求和期望的尖端、高性能系統。

根據洛馬公司說明，TPY-4雷達系統是一個採用軟體定義感測器架構建構的全數位雷達系統。每個發射/接收模組都整合了先進的處理技術，並支援適應不斷變化的任務要求，包括偵測下一代難以追蹤的目標。

此型雷達即使在電子干擾下也能有效運行，旨在為長程飛彈威脅提供預警，具有操作靈活性，固定雷達站和機動版雷達系統均可透過 C-130、C-17、卡車、火車或直升機運輸。洛馬公司強調，新雷達採用氮化鎵（GaN）元件，而非舊的砷化鎵（GaAs）技術，從而提高了可靠性、降低了營運成本，並增加了操作靈活性。

美國空軍規劃部署總共 35 套新型雷達系統，預估新型雷達系統將可顯著增強美國及其盟國的防空和飛彈防禦能力，特別是在對抗或遠征環境中。

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