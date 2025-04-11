日本2024年度緊急升空704次 共軍無人機擾日次數增3倍

日本防衛省最新發佈2024年度（2024年4月至2025年3月）空中自衛隊緊急升空次數達704次，較上一年度669次增多。其中對共機升空次數為464次，從細節來看，共機活動範圍擴大，而且無人機擾日的次數也有增加趨勢，為上一年度的3倍。（圖：日本防衛省）

〔駐日特派員林翠儀／東京11日報導〕日本防衛省最新發佈2024年度（2024年4月至2025年3月）空中自衛隊緊急升空次數達704次，較上一年度669次增多。其中對共機升空次數為464次，從細節來看，共機活動範圍擴大，而且無人機擾日的次數也有增加趨勢，為上一年度的3倍。

除了共機以外，空自去年度對俄機的升空次數為237次，中俄軍機擾日占全體的99%，已是近10間擾日的主流。防衛省表示，中俄軍機繼續活躍在日本周邊空域，日本將採取一切預防措施，繼續進行監視。

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日本放送協會（NHK）報導，去年8月共軍情報收集機在長崎縣外海上空首次入侵日本領空，同年9月俄羅斯反潛機在北海道禮文島附近3次來回侵犯日本領空。

另外，空自對共軍無人機緊急升空次數為23次，為上一年度8次的3倍。日本於去年6月首次確認共軍偵察攻擊無人機在鹿兒島縣奄美大島海岸飛行，2024年度的監測顯示共軍無人機的活動範圍也在擴大中。

日本經濟新聞報導，日本空自分為北部、中部、西部、西南4支航空方面隊，涵蓋日本全境。近年來西南航空方面隊為應付共機，負擔相當沉重，去年度緊急升空次數占全體的60%。而無人機的增加，也相對消耗了自衛隊戰力。

報導指出，共機的活動範圍擴大，2015年度共機活動範圍以沖繩本島與宮古島之間的海域或東海上空，2024年度共機開始頻繁飛往第一島鏈以東地區，包括沖繩和台灣。報導還指出，中共不排除武力犯台的可能性。這一系列舉動被認為是為了收集有關台灣周邊的情報。

對於共軍無人機活動增加的趨勢，拓植大學教授門間理良指出，這是中共將人工智慧（AI）等尖端技術軍民兩用「智慧化」的表徵，共軍無人機的有用性，已在俄羅斯入侵烏克蘭時獲確認，而且正在加速運用。

自衛隊統合幕僚長吉田圭秀在10日的記者會上表示，共軍無人機可能已從試用飛行進級到實際運用的程度。吉田認為自衛隊有必要研究對無人機緊急升空的方法，並與盟國和盟友加強推動雷達情報的共享。

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