我獨自重生！ 美空軍首架F-35「科學怪機」歷時五年回歸戰備

美國國防部「F-35聯合計畫辦公室」當地時間10日發文宣布，圖中這架已兩架受損戰機重組成的F-35A戰機，現已歸建猶他州駐地，重拾戰備任務。（美國國防部F-35聯合計畫辦公室官方X帳號）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防部「F-35聯合計畫辦公室」（F-35 Lightning JPO）近日宣布，美國空軍2架多年前受損的F-35A戰機，經過縝密的重組裝工法，現已合而為一變身全新戰機，並帶著「科學怪機」（Frankenjet）的名號回歸美國猶他州駐地，恢復戰備任務狀態，創下F-35戰機、美軍後勤體系的首例。

「F-35聯合計畫辦公室」當地時間10日在官方社群發文指稱，「科學怪機」是大膽、創新的修復工法，將兩架受損的同型機合而為一，是工程界的創舉，為軍方節省經費的同時，也創造出最大的後勤效益。

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這架F-35A「科學怪機」2023年底就返回希爾空軍基地，歷時1年多測試，今（2025）年初才重新升空，可見照片當時的機身修復處尚在裸漆狀態。（美國空軍裝備司令部）

綜合美國空軍公開資訊，這架被當地人俗稱為「科學怪鳥」（Franken-bird）的F-35A拼裝機，是由2020年發生前起落架（nose landing-gear）損壞的編號AF-211號機機身，以及2014年遭遇發動機大火的AF-27號機機首組裝而成。全案2020年起執行到2023年曝光，同年11月底運返猶他州的希爾空軍基地（Hill AFB, Utah）後，歷時1年餘測試，才終於在今（2025）年初重返天際。

而據美軍「國防視覺資訊發布服務」（DVIDS）最新資訊，這架「科學怪機」現已歸建駐地的第388戰鬥機聯隊，並隸屬第4戰鬥機換訓中隊（4th FGS, 388th FW）。照片中的實機已不見年初拚接段的藍綠色裸漆樣貌，機身還寫有「科學怪人」（Frankenstein）字樣，以英國19世紀的同名科幻小說，銘記全球首架拼裝五代機的重生歷程。

這架歷時五年修復的美空軍F-35A「科學怪機」，其前起落架蓋上已寫有「科學怪人」字樣，以英國同名小說銘記它獨一無二的重生歷程。（美軍DVIDS網站）這架F-35A「科學怪機」，是以2020年前起落架受損的AF-211號機機身，結合2014年燒毀的AF-27號機機首修復而成，因此，該機在重返戰備後，所沿用的生產序號為17-5269。（美軍DVIDS網站）

美國空軍裝備司令部（AFMC）曾透露，一架全新的F-35戰機要架超過8千萬美元（約新台幣25.81億元），而「科學怪機」的修復成本不到6百萬美元（約新台幣1.93億元），足見該修復工法所省經費與作戰效益之大。

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